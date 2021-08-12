В центре Харькова - масштабная ДТП (ФОТО) (1)

Depo 2021.08.12 15:29

В Харькове врезались "Газель" и легковушка BMW Шеф-редактор региональной редакции Depo.Харьков 12 августа 2021 14:06 Фото / Веха В центре Харькова на перекрестке врезались два автомобиля. Как передает Depo.Харьков со ссылкой на пользователей социальных сетей, авария произошла сегодня, 12 августа, около 13:45 на перекрестке проспекта Науки и улицы Ляпунова. По данным очевидцев, в результате столкновения в грузовой "Газели" газели