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Фокус: Украина

В центре Харькова - масштабная ДТП (ФОТО)

В центре Харькова - масштабная ДТП (ФОТО) (1)

Depo 2021.08.12 15:29
В Харькове врезались "Газель" и легковушка BMW Шеф-редактор региональной редакции Depo.Харьков 12 августа 2021 14:06 Фото / Веха В центре Харькова на перекрестке врезались два автомобиля. Как передает Depo.Харьков со ссылкой на пользователей социальных сетей, авария произошла сегодня, 12 августа, около 13:45 на перекрестке проспекта Науки и улицы Ляпунова. По данным очевидцев, в результате столкновения в грузовой "Газели" газели
ГАЗЕЛЬ, КАБИНА, ПРОСПЕКТ, ХАРЬКОВ, ПЕРЕКРЕСТОК, НАУКА, Харьков
2021.08.13 (1)

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