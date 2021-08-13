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Фокус: Украина

Спустя 311 лет с момента создания: Конституцию Пилипа Орлика привезли в Украину со Швеции

Спустя 311 лет с момента создания: Конституцию Пилипа Орлика привезли в Украину со Швеции (70)

НикЛайф 2021.08.13 16:10
В Украину впервые с момента создания прибыл оригинал латиноязычной Конституции Пилипа Орлика. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры Александр Ткаченко. Министр Ткаченко в своем посте рассказал, чем же так уникальна Конституция: "Для меня было большой честью по поручению Президента участвовать в переговорах со шведской стороной и договориться о ее экспонировании по
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2021.08.13 (70)

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