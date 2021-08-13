Спустя 311 лет с момента создания: Конституцию Пилипа Орлика привезли в Украину со Швеции (70)

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- Оригинал Конституции Пилипа Орлика прибыл в Украину: желающие смогут его увидеть до 14 ноября : Kramatorsk.info 20:52
- Оригинал Конституции Пилипа Орлика установили в экспозицию - почему документ уникальный (ФОТО) : Телеканал "Дом" 19:47
- В ОП рассказали, сколько времени Конституция Пилипа Орлика будет в Киеве : Парламент.UA 19:41
- Оригинал Конституции Пилипа Орлика будет находиться в Софийском соборе до 14 ноября : Газета День 18:27
- Возвращаем Украине утраченные части, - Зеленский об оригинале Конституции Пилипа Орлика : Антикор.com.ua 18:11
- Впервые за 300 лет Конституция Пилипа Орлика в Украине: где и когда ее можно увидеть : Сегодня.ua 18:01
- Чиновники сказали сколько Конституция Пилипа Орлика пробудет в Украине и где на нее можно посмотреть : Lenta.ua 17:38
- Конституцию Пилипа Орлика экспонировать до 14 ноября в Софийском соборе : IPress.ua 17:37
- Конституцию Пилипа Орлика будут демонстрировать в Софии Киевской до 14 ноября : ТСН.ua 17:32
- Конституцию и булаву Орлика покажут в Киеве : MY.UA 17:31
- Возвращаем Украине утраченные части, - Зеленский об оригинале Конституции Пилипа Орлика : 24 канал 17:30
- 13-Aug-2021 17:11 Конституцию и булаву Орлика покажут в Киеве : Южная правда 17:22
- Зеленский поделился фотографиями оригинала Конституции Пилипа Орлика : Национальный Банк Новостей 17:10
- Зеленский опубликовал фото оригинала конституции Филиппа Орлика : Depo 17:03
- В Киев привезли оригинал Конституции Филиппа Орлика (ФОТО) : Новости Киева 16:54
- В Киев привезли оригинал Конституции Филиппа Орлика (ФОТО) : Комментарии.Киев 16:54
- Скоро смогут увидеть все: оригинал Конституции Пилипа Орлика уже в Украине (первые фото) : Телеграф.com.ua 16:44
- Конституция Пилипа Орлика уже готова к экспозиции в Киеве: появились фото : ПрессОрг24 16:42
- 13 августа, 2021, 15:56 Оригинал Конституции Филиппа Орлика пробудет в Киеве до середины ноября : Zik 16:17
- Спустя 311 лет с момента создания: Конституцию Пилипа Орлика привезли в Украину со Швеции : НикЛайф 16:10
- Сколько пробудет в Киеве Конституция Пилипа Орлика? Кто захочет увидеть - успеет (ФОТО) : Iнше ТВ 16:07
- Впервые за 311 лет в Украину привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика : From-UA.com 16:06
- Конституция Пилипа Орлика в Украине: где и когда можно посмотреть на исторический документ : UA.news 15:49
- Оригинал Конституции и гетманскую булаву Пилипа Орлика разместили в экспозиции в Софии Киевской : Релігійно-інформаційна служба України 15:28
- Впервые за более чем 300 лет - в Украину привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика : QHA Кримські новини 15:25
- По инициативе Президента Владимира Зеленского в Украину впервые в истории привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика : Національний комітет по боротьбі з корупцією 15:23
- Впервые в Софии Киевской готовятся показать оригинал Конституция Пилипа Орлика, прибывший из Швеции : Преступности.нет 15:18
- Стало известно, сколько Конституция Пилипа Орлика будет находится в Киеве : РепортерUA 15:12
- Оригинал Конституции Пилипа Орлика прибыл в Украину: желающие смогут его увидеть до 14 ноября (ФОТО) : ОстроВ 15:11
- Конституцию Пилипа Орлика можно будет увидеть в Софии Киевской : Антикор.com.ua 15:11
- Стало известно, как долго будут экспонировать Конституцию Пилипа Орлика : Аргументы и Факты Украина 15:10
- Оригинал Конституции Пилипа Орлика предоставили взаймы: в ОП рассказали, как долго документ пробудет в Украине : APnews.com.ua 15:01
- В Украину впервые в истории привезли оригинал Конституции Филиппа Орлика, - ОП (ФОТО) : UATV 14:45
- Стало известно, где и когда украинцы смогут увидеть Конституцию Пилипа Орлика : Слово і Діло 14:43
- Где и до какого числа можно посмотреть на оригинал Конституции Пилипа Орлика : Подробности.ua 14:41
- Конституция Пилипа Орлика уже готова к экспозиции в Киеве: появились фото : DailyUA 14:24
- По инициативе Президента Владимира Зеленского в Украину впервые в истории привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика : Prioritet.org 14:22
- По инициативе Президента Владимира Зеленского в Украину впервые в истории привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика : Politica.com.ua 14:19
- Украинцы смогут увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика до ноября : Перший Незалежний 14:18
- По инициативе Президента Владимира Зеленского в Украину впервые в истории привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика : Vector News 14:17
- Стало известно, как долго оригинал Конституции Пилипа Орлика можно будет увидеть в Киеве : РБК-Україна 14:16
- Конституцию Пилипа Орлика можно будет увидеть в Софии Киевской: появились подробности. Фото : Obozrevatel 14:16
- Конституцию Пилипа Орлика будут экспонировать до 14 ноября в Софийском соборе : NewsMir.info 14:08
- Написанная рукой гетмана: появились первые фото Конституции Пилипа Орлика в Киеве : NewsMir.info 14:08
- Август, 13 в 13:37 Написанная рукой гетмана: появились первые фото Конституции Пилипа Орлика в Киеве : ICTV Факти 14:07