Стала известна степень серьезности травмы Педриньо (1)

iSport.ua 2021.08.12 21:45

Педриньо пропустит до одной недели из-за мышечной травмы Сегодня, 21:05 Педриньо / ФК Шахтер Донецк Атакующий полузащитник Шахтера Педриньо не поможет "горнякам" в предстоящих матчах из-за травмы. Как сообщает пресс-служба донецкого клуба, у бразильца диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Отмечается, что восстановление футболиста займет до одной недели. Он пропустит матч с Металлистом 1925 в УПЛ и, вероятно, не сыграет против