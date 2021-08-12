Стала известна степень серьезности травмы Педриньо (1)

iSport.ua 2021.08.12 21:45
Педриньо пропустит до одной недели из-за мышечной травмы
Сегодня, 21:05
Педриньо / ФК Шахтер Донецк
Атакующий полузащитник Шахтера Педриньо не поможет "горнякам" в предстоящих
матчах из-за травмы.
Как сообщает пресс-служба донецкого клуба, у бразильца диагностировано
повреждение мышц задней поверхности бедра.
Отмечается, что восстановление футболиста займет до одной недели.
Он пропустит матч с Металлистом 1925 в УПЛ и, вероятно, не сыграет против
ШАХТЕР, АЛЕКСАНДРИЯ, АРБИТР, СУДЕЙСТВО, МЕТАЛЛИСТ, СОПЕРНИК, Львов
, Украина