МИД советует украинцам немедленно выезжать из Афганистана и готово провести эвакуацию (24)

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- МИД советует украинцам немедленно выезжать из Афганистана и готово провести эвакуацию : ТСН.ua 12:02
- МИД предостерегает украинцев от поездок в Афганистан (ВИДЕО) : UATV 11:45
- МИД посоветовал украинцам немедленно уезжать из Афганистана : Хвиля 11:37
- Спецназ в Кабул для эвакуации дипломатов направляет Канада : 7Днів.info 11:06
- Украинцев призвали немедленно выехать из Афганистана на фоне наступления "Талибана" : Kherson.life 09:58
- МИД Украины призывает украинцев немедленно покинуть Афганистан : Hubs 08:40
- 08:15 / 13.08.2021 В МИД призвали украинцев немедленно выехать из Афганистана : Багнет 08:31
- Власти Афганистана подтвердили захват талибами Кандагара : ПрессОрг24 07:42
- Великобритания направит 600 военных в Афганистан для эвакуации своих граждан : РБК-Україна 07:16
- Канада направляет в Кабул спецназ для эвакуации дипломатов и закрывает посольство : NewsMir.info 07:08
- Канада направляет в Кабул спецназ для эвакуации дипломатов и закрывает посольство : Страна.ua 06:46
- Власти Афганистана подтвердили захват талибами Кандагара : DailyUA 06:24
- МИД призвал украинцев покинуть Афганистан : АналитикаUA.net 06:07
- МИД призвал украинцев немедленно уехать из Афганистана из-за ситуации в стране и стремительного наступления талибов : Iнше ТВ 06:07
- США отправляют войска в Кабул для эвакуации сотрудников посольства : Gazeta.ua 06:06
- Власти Афганистана подтвердили захват талибами Кандагара : Українські національні новини 05:33
- Штаты направляют 3 тысячи военных в Афганистан для эвакуации работников дипмиссий : Українська правда 03:41
- Наступление талибов в Афганистане: боевики захватили Герат, сотрудников посольства США в Кабуле эвакуируют : World News 02:32
- МИД советует украинцам немедленно покинуть Афганистан из-за наступления талибов : НикВести 02:10
- МИД призвал украинцев немедленно покинуть Афганистан : Думка 01:29
- США призывают своих граждан немедленно покинуть Афганистан : Українська правда 01:11
- Одесситов призывают покинуть Афганистан, где обострился военный конфликт : Одесский Наблюдатель 01:05
- МИД призывает украинцев немедленно выехать из Афганистана на фоне наступления "Талибана" : Газета День 00:27