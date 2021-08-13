МИД советует украинцам немедленно выезжать из Афганистана и готово провести эвакуацию (24)

ТСН.ua 2021.08.13 12:02

Линда Хурани 11:38 59 МИД выдал рекомендацию для украинцев в связи с обострением ситуации в Афганистане. Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Афганистан, а тем, кто находится там - немедленно выезжать в связи с обострением ситуации безопасности и наступлением талибов. Об этом говорится на сайте МИД. "В связи с эскалацией вооруженного конфликта в Исламской Республике