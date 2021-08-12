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Начнутся в пятницу, 13-го: СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в Донецкой и Луганской областях

Начнутся в пятницу, 13-го: СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в Донецкой и Луганской областях (20)

62.ua 2021.08.12 20:06
Ольга Романова редактор В пятницу, 13 августа, СБУ начинает масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей. Тренировки будут проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники, сообщает пресс-центр СБУ. СБУ призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным
УЧЕНИЕ, ПРИБЛИЖЕННЫЙ, СПОКОЙСТВИЕ, ПЕРЕДВИЖЕНИЕ, НЕУДОБСТВО, ТРЕНИРОВКА, Донецк, Луганск, Украина
2021.08.13 (20)

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