Начнутся в пятницу, 13-го: СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в Донецкой и Луганской областях (20)

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- Продлятся месяц: СБУ начинает масштабные учения на Донбассе : 62.ua 12:06
- Продлятся месяц: СБУ начинает масштабные учения на Донбассе : 0642 Луганск 12:02
- Паспорт возьми с собой - на Донбассе начинаются антитеррористические учения СБУ : Деловой Славянск 11:36
- СБУ месяц будет проводить учения на Донбассе : Приазовський робочий 11:21
- На Донбассе пройдут антитеррористические учения СБУ : Lenta.ua 11:08
- На Луганщине пройдет масштабное противодействие СБУ диверсионным и террористическим угрозам : Луганск.info 10:56
- На Донбассе СБУ проведет масштабные учения с бронетехникой и оружием: граждан призывают иметь при себе документы : ОстроВ 10:41
- На Донбассе начинаются масштабные учения СБУ : 06236.com.ua Авдеевка 09:29
- 13 августа 2021, пятница, 08:56 Сегодня СБУ начинает масштабные учения в Луганской и Донецкой областях : Українські Новини 09:15
- СБУ проводит масштабные антитеррористические учения в Донецкой и Луганской областях : Главное 08:36
- СБУ начала масштабные антитеррористические учения на Донбассе : Donbass.UA 08:33
- 08:28 / 13.08.2021 На Донбассе проведут масштабные учения : Багнет 08:31
- На Донбассе стартуют масштабные антитеррористические учения СБУ : UA.news 07:49
- СБУ намерено провести с сегодняшнего дня масштабные учения с использованием огнестрельного оружия и техники : Новости Краматорска 06:47
- СБУ проведет масштабные учения в Донецкой и Луганской области : Gazeta.ua 05:06
- СБУ начинает масштабные оружейные учения в Донецкой и Луганской областях : World News 02:32
- СБУ начинает масштабные учения на Донетчине и Луганщине: к чему приготовится жителям : World News 02:31
- Без паспорта не ходить. С завтрашнего дня в Станице Луганской, Северодонецке и Счастье начнется облава : Наша Газета Луганск 01:05
- Без паспорта не ходить. С завтрашнего дня в Станице Луганской, Северодонецке и Счастье начнется облава : Cxid.info 00:33
- СБУ проведет на Донбассе масштабные учения с привлечением боевой техники : 5 Канал 00:00