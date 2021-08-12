Перерезал горло: в столице мужчина убил участницу известного шоу (1)

RegioNews 2021.08.12 20:12

12 августа 2021, 19:55 Фото из открытых источников В Киеве на Оболони была найдена зарезанной 34-летняя женщина. Как выяснилось, это участница популярного шоу "Панянка-Селянка" Сюжет о трагедии вышел 9 августа в программе "Чрезвычайные новости" телеканала ICTV, пишет RegioNews. В убийстве полиция подозревает ее мужа, который на 17 лет старше Татьяны. Осадчая стала героиней "Панянка-Селянка" в 2014 году, а в последнее время