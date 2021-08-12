Перерезал горло: в столице мужчина убил участницу известного шоу (1)

RegioNews 2021.08.12 20:12
12 августа 2021, 19:55
Фото из открытых источников
В Киеве на Оболони была найдена зарезанной 34-летняя женщина. Как
выяснилось, это участница популярного шоу "Панянка-Селянка"
Сюжет о трагедии вышел 9 августа в программе "Чрезвычайные новости"
телеканала ICTV, пишет RegioNews.
В убийстве полиция подозревает ее мужа, который на 17 лет старше Татьяны.
Осадчая стала героиней "Панянка-Селянка" в 2014 году, а в последнее время
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, Харьков