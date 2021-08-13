Избившим цепями молодую пару байкерам грозит до 7 лет за решеткой, - прокуратура (1)

Криминал.TV 2021.08.12 23:52
12 августа 2021 г. в 23:35
Мотоциклистам сообщили о подозрении в хулиганстве.
Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.
"Подозреваемые 28.07.2021, находясь у здания магазина по бульвару Шевченко,
145 в городе Черкассы, подошли к молодой паре и в процессе общения с
последними, стремясь выявить грубую силу, демонстрируя полное откровенное
пренебрежение к установленным обществом требованиям этического поведения, с
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