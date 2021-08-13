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Избившим цепями молодую пару байкерам грозит до 7 лет за решеткой, - прокуратура

Избившим цепями молодую пару байкерам грозит до 7 лет за решеткой, - прокуратура (1)

Криминал.TV 2021.08.12 23:52
12 августа 2021 г. в 23:35 Мотоциклистам сообщили о подозрении в хулиганстве. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура. "Подозреваемые 28.07.2021, находясь у здания магазина по бульвару Шевченко, 145 в городе Черкассы, подошли к молодой паре и в процессе общения с последними, стремясь выявить грубую силу, демонстрируя полное откровенное пренебрежение к установленным обществом требованиям этического поведения, с
ЦЕПЬ, МОЛОДАЯ, ПАР, ЧЕРКАССЫ, ПОДОЗРЕНИЕ, ДЕРЗОСТЬ, Прядко, Спиридонов, Черкассы, Ужгород, Украина, Одесса
2021.08.13 (1)

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