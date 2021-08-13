В Кривом Роге в супермаркете после реконструкции на покупателей обвалился потолок: администрация заведения прокомментировала событие (23)

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- В супермаркете в Кривом роге на мужчину рухнул подвесной потолок - фото : Новое Время 11:46
- В супермаркете Кривого Рога на продукты вместо цен рухнул потолок (фото) : NewsOne 11:40
- В Кривом Роге в супермаркете рухнул потолок, есть пострадавшие : Соцпортал 11:37
- В Кривом Роге на голову покупателя супермаркета обвалился потолок (ФОТО) : DsNews 11:34
- 13.08.2021, 09:58 В криворожском супермаркете на покупателя рухнул потолок : АСН.in.ua 11:13
- В магазине Кривого Рога на посетителей обвалился потолок : Антикор.com.ua 11:11
- 10:24 13/08/2021 В Кривом Роге в одном из супермаркетов упал потолок: пострадал мужчина (ФОТО) : ГолосUA 11:06
- В одном из супермаркетов Кривого Рога на покупателя рухнул потолок. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 11:02
- В криворожском супермаркете на покупателя обрушился потолок : MY.UA 11:01
- В Кривом Роге на покупателя обрушился потолок в супермаркете (фото) : FaceNews 11:00
- В супермаркете на покупателя обрушился потолок (ФОТО) : Экономические новости 10:34
- В криворожском супермаркете на покупателя обрушился потолок (фото) : УНИАН 10:32
- На посетителя криворожского супермаркета упал потолок. Фото : РепортерUA 10:12
- 13.08.2021 10:07 В Кривом Роге на покупателей супермаркета обрушился потолок : MIGnews.com.ua 10:09
- 4 минуты назад В супермаркете Кривого Рога обвалился потолок на покупателей: есть пострадавшие (ФОТО) : Дело.ua 10:03
- В Кривом Роге в супермаркете после реконструкции на покупателей обвалился потолок: администрация заведения прокомментировала событие : ТСН.ua 09:47
- Посетителя супермаркета привалил подвесной потолок : Gazeta.ua 09:36
- В супермаркете Кривого Рога на покупателя обрушился потолок (фото) : Измаил вечерний 07:46
- В супермаркете Кривого Рога на покупателя обрушился потолок : Ukr-Today.com 05:50
- В супермаркете Кривого Рога на покупателя обрушился потолок : Bigmir)net Новости 04:10
- В супермаркете Кривого Рога на покупателя обрушился потолок : MY.UA 04:01
- В магазине Кривого Рога на посетителей обвалился потолок - фото : Вести.ua 03:46