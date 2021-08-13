В Кривом Роге в супермаркете после реконструкции на покупателей обвалился потолок: администрация заведения прокомментировала событие (23)

ТСН.ua 2021.08.13 09:47

Юлия Шевченко 09:47 В сети супермаркетов проверили все подобные конструкции и уверяют - опасности для посетителей они не представляют. В Кривом Роге в одном из супермаркетов на жилмассиве Ингулец упал потолок. В результате травмировался мужчина, который находился у прилавка с мясными изделиями. Чрезвычайное происшествие прокомментировал предстаник сети супермаркетов "Варус" Александр Шуть, передает "Днепр вечерний".