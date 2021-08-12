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Фокус: Украина

Резников в США обсудил возможность привлечения Америки к переговорному процессу по ОРДЛО (14)

Укринформ 2021.08.12 23:02
12.08.2021 21:12 Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в ходе рабочего визита в США провел переговоры с директором Совета национальной безопасности по вопросам Восточной Европы и Кавказа Крисом Смитом. Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Стороны обсудили подготовку к предстоящему визиту Президента Украины
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2021.08.13 (14)

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