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16:44 13/08/2021 На Львовщине 18 медиков объявили голодовку: не получают зарплату

16:44 13/08/2021 На Львовщине 18 медиков объявили голодовку: не получают зарплату (66)

ГолосUA 2021.08.13 17:06
Во Львовской области объявили голодовку 18 медиков. Они работают в городской больнице Сосновского горсовета и не получают зарплату с апреля. Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова в Телеграм. По информации медработников, долг перед ними составляет 3 миллиона гривен. "Медики требуют погасить задолженность по зарплатной платы, включая "ковидные" доплаты, а также оздоровительные выплаты за текущий год", - сообщила омбудсмен.
ГОЛОДОВКА, МЕДИК, ЗАРПЛАТА, ДОПЛАТА, БОЛЬНИЦА, МЕДРАБОТНИК, Денисов, Городская больница Сосновского городского совета, Львов, Украина
2021.08.13 (66)

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