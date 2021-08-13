16:44 13/08/2021 На Львовщине 18 медиков объявили голодовку: не получают зарплату (66)

ГолосUA 2021.08.13 17:06

Во Львовской области объявили голодовку 18 медиков. Они работают в городской больнице Сосновского горсовета и не получают зарплату с апреля. Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова в Телеграм. По информации медработников, долг перед ними составляет 3 миллиона гривен. "Медики требуют погасить задолженность по зарплатной платы, включая "ковидные" доплаты, а также оздоровительные выплаты за текущий год", - сообщила омбудсмен.