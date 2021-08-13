16:44 13/08/2021 На Львовщине 18 медиков объявили голодовку: не получают зарплату (66)

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- Львовские медики объявили голодовку: НСЗУ не выплачивает им зарплату : InfoKava.com 21:50
- Зарплату объявившим голодовку медикам со Львовщины не платят из-за просчетов руководства больницы, - НСЗУ : Цензор.Нет 21:32
- Во Львовской области медики объявили голодовку из-за задержки выплаты зарплат : Комитет Спасения Украины 21:23
- 13.08.2021, 20:40 Во Львове медики объявили голодовку из-за невыплаты зарплат : В Час Пик 21:16
- Голодовка медиков на Львовщине: Денисова обратилась в МОЗ и Госслужбу труда : Kramatorsk.info 20:52
- НСЗУ продолжает не выплачивать "ковидные" задолженности: медики объявили голодовку : ПрессОрг24 19:42
- Во Львовской области медики объявили голодовку: на это отреагировала Денисова : ПрессОрг24 19:42
- НСЗУ продолжает не выплачивать "ковидные" задолженности: медики объявили голодовку : DailyUA 19:24
- НСЗУ объяснила долги по зарплате у медиков во Львовской области : Перший Незалежний 19:18
- Уполномоченная ВР отреагировала на голодовку львовских медиков из-за долгов по зарплате : RegioNews 19:12
- На Львовщине медики объявили голодовку из-за долгов по зарплате : Антикор.com.ua 19:11
- НСЗУ продолжает не выплачивать "ковидные" задолженности: медики объявили голодовку : Українські національні новини 18:47
- Голодовка врачей на Львовщине: в НСЗУ объяснили, почему оставили медиков без денег : APnews.com.ua 18:31
- В Львовской области 18 медработников объявили голодовку : НикВести 18:10
- На Львовщине медики объявили голодовку из-за долгов по зарплате : Obozrevatel 17:46
- На Львовщине медики объявили голодовку из-за долгов по зарплате : Юж-Ньюз 17:36
- На Львовщине медики объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты : World News 17:31
- 13 августа 2021 15:17 Во Львовской области 18 медиков объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты : ВестиUA 17:25
- Во Львовской области медики объявили голодовку: на это отреагировала Денисова : ProNews 17:24
- Во Львовской области медики объявили голодовку: на это отреагировала Денисова : DailyUA 17:24
- 16:44 13/08/2021 На Львовщине 18 медиков объявили голодовку: не получают зарплату : ГолосUA 17:06
- Во Львовской области медики объявили голодовку: на это отреагировала Денисова : Українські національні новини 16:47
- На Львовщине медики объявили голодовку: людям не платят зарплату : Соцпортал 16:37
- Голодовка медиков на Львовщине: Денисова обратилась в МОЗ и Госслужбу труда : ОстроВ 16:11
- На Львовщине медики объявили голодовку из-за трехмесячной задолженности по зарплате (ФОТО) : ОстроВ 15:41
- Во Львовской области 18 медиков объявили голодовку : Единая Одесса 15:33
- Во Львовской области медики объявили голодовку из-за долгов по зарплате : Экономика от Пророка 15:33
- "Нам нечем кормить детей!": Медработники на Львовщине объявили бессрочную голодовку : Depo 15:30
- Медики из больницы Львовской области объявили голодовку из-за долга по их зарплате : Газета День 15:27
- Во Львовской области медики объявили голодовку : Електронні Вісті 15:15
- На Львовщине медики объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты : TK Media 14:45
- Омбудсмен Денисова: Во Львовской области 18 врачей объявили голодовку - им с апреля не выплачивают зарплату : Бабель 14:45
- Во Львовской области медики объявили голодовку. Требуют зарплату и ковидные выплаты : ЛІГАБізнесІнформ 14:39
- Два десятка врачей объявили голодовку на Львовщине : Фраза.ua 14:36
- Во Львовской области 18 медиков объявили голодовку : Правда за Одессу 14:34
- 13 августа, 2021, 13:36 Во Львовской области 18 медиков объявили голодовку в связи с невыплатой заработной платы : Zik 14:17
- На Львовщине 18 медиков объявили голодовку из-за невыплаты зарплат : КП в Украине 14:16
- Во Львовской области медики объявили голодовку : Время новостей 14:11
- Под Львовом медики объявили голодовку: что произошло : Подробности.ua 14:11
- Во Львовской области 18 медиков объявили голодовку из-за долгов по зарплате. Денисова обратилась в Минздрав : Гордон 14:06
- Сотрудники больницы во Львовской области объявили голодовку : From-UA.com 14:05
- На Львовщине медики объявили голодовку из-за долгов по зарплате : ForUm 14:05
- В Львовской области 18 медработников объявили голодовку : ZN,UA 13:48
- На Львовщине 18 медиков объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты : РепортерUA 13:42
- На Львовщине медики объявили голодовку из-за долгов по зарплате : RegioNews 13:42
- Не получают зарплату еще с апреля: 18 медиков объявили голодовку на Львовщине : Парламент.UA 13:41