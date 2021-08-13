В российском Воронеже взорвался автобус с пассажирами - не менее 14 пострадавших, девушке оторвало ноги: видео (1)

ТСН.ua 2021.08.12 23:02

Богдан Скаврон 22:49 234 Взрыв произошел в центре города, когда маршрутка перевозила пассажиров. Вечером в четверг, 12 августа, в российском городе Воронеже произошел взрыв в маршрутном автобусе, который перевозил пассажиров.