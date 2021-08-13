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В российском Воронеже взорвался автобус с пассажирами - не менее 14 пострадавших, девушке оторвало ноги: видео
(1)
ТСН.ua 2021.08.12 23:02
Богдан Скаврон 22:49 234 Взрыв произошел в центре города, когда маршрутка перевозила пассажиров. Вечером в четверг, 12 августа, в российском городе Воронеже произошел взрыв в маршрутном автобусе, который перевозил пассажиров.
АВТОБУС, ВЗРЫВ, ВОРОНЕЖ, БАЛЛОН, ПОСТРАДАВШИЙ, НОГА,
Россия
,
Воронеж
,
Харьков
2021.08.13 (1)
2021.08.12 (4) →
В РФ взорван пассажирский автобус, много пострадавших
:
Вести-UA 23:53
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