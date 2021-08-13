В российском Воронеже взорвался пассажирский автобус, есть жертвы (47)

Укринформ 2021.08.13 12:02

13.08.2021 10:44 Число жертв в результате взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже (РФ) увеличилось до 19 человек, они госпитализированы, состояние троих оценивается как тяжелое, еще один человек погиб. Как передает Укринформ, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс- службу Минздрава России. "Пострадавшие госпитализированы в больницы Воронежа с травмами различной степени тяжести: состояние троих оценивается врачами как тяжелое, восемь