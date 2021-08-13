В российском Воронеже взорвался пассажирский автобус, есть жертвы (47)

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- Из-за пассажирки пострадали 19 человек: назвали причину взрыва автобуса в России : Gazeta.ua 12:06
- Во взрыве автобуса в России официально обвинят пассажирку, - СМИ : DsNews 12:04
- В российском Воронеже взорвался пассажирский автобус, есть жертвы : Укринформ 12:02
- Взрыв автобуса в Воронеже: травмы получили еще 17 человек : Вести-UA 11:53
- Смертельный взрыв в Воронеже: умерла еще одна пассажирка автобуса, число пострадавших выросло : MY.UA 11:46
- Смертельный взрыв в Воронеже: умерла еще одна пассажирка автобуса, число пострадавших выросло : Главред 11:36
- В России взорвался автобус с пассажирами, 12 человек пострадали (фото, видео) : СтопКор 11:14
- Взрыв автобуса в Воронеже привел к человеческим жертвам : FaceNews 11:00
- В Воронеже взорвался автобус: пострадали 18 человек, одной женщине оторвало ноги - она погибла : Деловой Славянск 10:37
- В России взорвался пассажирский автобус (видео) : Главком 10:36
- В России взорвался автобус с пассажирами : Donbass.UA 10:33
- В России возросло число жертв в результате взрыва пассажирского автобуса : Перший Незалежний 10:18
- В России взорвался пассажирский автобус : Власти.нет 10:16
- В России взорвался пассажирский автобус : MY.UA 10:16
- В России взорвался пассажирский автобус: пострадали 19 человек : Медіаплатформа "НАШ" 10:10
- 09:36 13/08/2021 Взрыв автобуса в РФ: пострадали более 10 человек, женщине ампутировали ноги (ВИДЕО) : ГолосUA 10:07
- 09:44 / 13.08.2021 Двадцать один человек пострадал при взрыве автобуса в России (видео) : Багнет 10:01
- Взорвался забитый людьми автобус, есть погибшие, людям оторвало ноги : MY.UA 09:46
- В сети появилось видео на котором видно женщину разместившую в автобусе бомбу : FakeOFF 09:37
- 13 августа 2021, 09:17 Взрывотехники обследовали автобус в Воронеже и сделали официальное заявление : Dialog.ua 09:33
- В Воронеже взорвался автобус: пострадали 18 человек, одной женщине оторвало ноги - она погибла. Видео : APnews.com.ua 09:31
- Появилось видео момента взрыва автобуса на России : Depo 09:29
- Опубликован список пострадавших при взрыве в Воронеже : Микола.net 09:04
- Взрыв автобуса в Воронеже: число пострадавших возросло, есть первая погибшая, видео : Апостроф 08:45
- Взрыв газа в автобусе в РФ: один человек, более десяти травмированных. ВИДЕО : Информационное Сопротивление 08:43
- 13 августа 2021, 08:29 Взрыв автобуса в Воронеже: следствие назвало главную версию, число жертв увеличилось : Dialog.ua 08:33
- Взрыв автобуса в Воронеже: выросло число пострадавших, следователи не исключают теракт (видео) : Фокус 08:05
- Очевидец заснял спасение людей из взорвавшегося автобуса в Воронеже : Микола.net 08:04
- Взрыв автобуса в Воронеже: погибла женщина, 18 человек пострадали : Спектр Новости 07:39
- Взрыв автобуса в Воронеже: число пострадавших возросло до 16, одна женщина погибла : Новое Время 07:16
- В Воронеже взорвался забитый людьми автобус, есть жертва и пострадавшие : Українські національні новини 05:32
- Одна женщина погибла: что известно о взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже : Наша Газета Луганск 05:05
- Воронежец рассказал подробности спасения людей при взрыве автобуса : Микола.net 04:04
- Взрыв автобуса в Воронеже - количество пострадавших возросло до 18 человек : 112.ua 03:00
- В РФ прогремел взрыв в пассажирском автобусе: 14 пострадавших : Ukr-Today.com 02:50
- Количество пострадавших при взрыве автобуса в российском Воронеже возросло до 18 человек : ТСН.ua 02:02
- В РФ прогремел взрыв в пассажирском автобусе: 14 пострадавших : Новости Ю 01:25
- Взрыв автобуса в Воронеже: есть погибшая и более 15 раненых : ZN,UA 01:18
- РЕН ТВ опубликовал предварительный список пострадавших в Воронеже : Микола.net 01:04
- В России взорвался пассажирский автобус, пострадало 16 человек : Корабелов.инфо 00:51
- В России взорвался автобус: есть тяжело раненые : Комментарии.UA 00:23
- В России взорвался пассажирский автобус - пострадало больше 10 человек : НикВести 00:10
- В Воронеже произошел взрыв в автобусе. Пострадали 14 человек : Гордон 00:06
- В России взорвался автобус с пассажирами: пострадали 14 человек, есть погибшая (ФОТО, ВИДЕО) : DsNews 00:04
- Двигатель на автобусе был дизельный, заявил перевозчик : Микола.net 00:03