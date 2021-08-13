В результате стрельбы в британском Плимуте погибли 6 человек (24)

ForUm 2021.08.13 11:05

13.08.2021 10:35 Шесть человек погибли в британском городе Плимуте в результате стрельбы, в том числе преступник, открывший огонь. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС. Пять человек, включая стрелка, погибли на месте, одна женщина скончалась в больнице, куда была доставлена с ранениями. Полиция сообщила, что погибли три женщины, двое мужчин и подозреваемый. Среди убитых был ребенок в возрасте до 10 лет.