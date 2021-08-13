В Чернигове автомобиль насмерть сбил полицейского (29)

- 11:58 / 13.08.2021 ДТП в Чернигове: майор полиции погиб на пешеходном переходе : Багнет 12:01
- В Чернигове на пешеходном переходе насмерть сбили майора полиции (фото) : Телеграф.com.ua 11:14
- Водитель легковушки насмерть сбил полицейского на пешеходном переходе в Чернигове : Антикор.com.ua 11:11
- Водитель легковушки раздавила полицейского на пешеходном переходе : Gazeta.ua 11:06
- В Чернигове полицейский погиб под колесами авто, когда переходил "зебру" : NewsOne 10:40
- В Чернигове авто насмерть сбило майора полиции : Укринформ 10:32
- В Чернигове насмерть сбили сотрудника полиции : РепортерUA 10:12
- Авто раздавило полицейского на пешеходном переходе : Gazeta.ua 10:06
- В Чернигове на пешеходном переходе насмерть сбили полицейского : ТСН.ua 09:47
- В Чернигове на переходе насмерть сбили майора полиции (фото) : УНИАН 09:47
- В Чернигове насмерть сбили полицейского на переходе : RegioNews 09:42
- В Чернигове полицейский погиб на пешеходном переходе под колесами авто : RUpor.info 08:43
- Август, 13 в 8:13 В Чернигове легковушка насмерть сбила 38-летнего полицейского : ICTV Факти 08:37
- В Чернигове автомобиль насмерть сбил полицейского : Гордон 08:36
- В Чернигове водитель легкового авто насмерть сбил полицейского на пешеходном переходе : DsNews 08:34
- В Чернигове насмерть сбили полицейского : Новости N 08:11
- Водитель легковушки насмерть сбил полицейского на пешеходном переходе в Чернигове. ФОТО : Цензор.Нет 08:02
- В Чернигове насмерть сбили полицейского на пешеходном переходе : ПрессОрг24 07:42
- В Чернигове на пешеходном переходе насмерть сбили полицейского : Подробности.ua 07:41
- В Чернигове насмерть сбили полицейского на пешеходном переходе : DailyUA 07:24
- В Чернигове насмерть сбили полицейского на пешеходном переходе : Українські національні новини 06:47
- В Чернигове насмерть сбили полицейского : NewsMir.info 05:08
- В Чернигове насмерть сбили полицейского : Ukr-Today.com 04:50
- В Чернигове насмерть сбили полицейского : Bigmir)net Новости 04:40
- В Чернигове насмерть сбили полицейского : MY.UA 04:31
- В Чернигове автомобиль насмерть сбил полицейского : Новое Время 03:01
- В Чернигове сбили полицейского на пешеходном переходе: он не выжил : РБК-Україна 01:46