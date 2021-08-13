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В Чернигове автомобиль насмерть сбил полицейского

В Чернигове автомобиль насмерть сбил полицейского (29)

Гордон 2021.08.13 08:36
Сегодня 08.28 В Чернигове вечером 12 августа произошло ДТП, жертвой которого стал сотрудник полиции. Об этом сообщила на своей странице в Facebook полиция Черниговской области. Правоохранители написали, что их коллега, 38-летний инспектор отдела ювенальной превенции Олег Шарпатый погиб около 21.00 в одном из спальных районов Чернигова. Легковой автомобиль сбил Шарпатого на пешеходном переходе. "От полученных телесных повреждений майор полиции погиб на месте
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