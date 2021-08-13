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Фокус: Украина

Оккупанты стянули танки, гаубицы и БМП в Донецкую область, - ОБСЕ (24)

24 канал 2021.08.13 09:00
13 августа 2021, 08:55 Оккупанты стянули танки, гаубицы и БМП в Донецкую область / nationalinterest Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает о грубых нарушениях режима тишины со стороны российских наемников в Донецкой области - боевики стянули десятки единиц вооружения и военной техники. Источник: ОБСЕ В отчете от 12 августа отмечается, что СММ зафиксировала танки, гаубицы и БМП, которые были размещены с нарушением установленных линий отвода.
ГАУБИЦА, ТАНК, ОТВОД, ДОНБАСС, ГВОЗДИК, ПОЛИГОН, Донецк, Россия, Украина, Луганск

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