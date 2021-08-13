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- Танки, гаубицы и БМП: боевики размещают тяжелую военную технику в Донецкой области : Karachun.com.ua 10:47
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- Танки, гаубицы и БМП: спецмиссия ОБСЕ зафиксировала тяжелую военную технику войск РФ на оккупированных территориях Донбасса : Kramatorsk.info 09:52
- Оккупанты стянули танки, гаубицы и БМП в Донецкую область, - ОБСЕ : 24 канал 09:00
- Боевики на Донбассе стягивают тяжелое вооружение к Донецку : Телеграф.com.ua 08:44
- Боевики на Донбассе стягивают тяжелое вооружение к Донецку : MY.UA 08:31
- ОБСЕ: боевики активизировали танки, гаубицы и БМП на Донбассе : DailyUA 08:24
- НВФ размещают тяжелую военную технику в Донецкой области : Перший Незалежний 08:18
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- Танки, гаубицы и БМП: спецмиссия ОБСЕ зафиксировала тяжелую военную технику войск РФ на оккупированных территориях Донбасса : Цензор.Нет 08:02
- ОБСЕ: боевики активизировали танки, гаубицы и БМП на Донбассе : Українські національні новини 07:47
- На Донбассе боевики размещают тяжелую технику - ОБСЕ : Слово і Діло 07:43
- ОБСЕ: боевики активизировали танки, гаубицы и БМП на Донбассе : ПрессОрг24 07:42
- Боевики на Донбассе размещают танки, гаубицы и БМП : Lenta.ua 07:38
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- Боевики размещают тяжелую военную технику в Донецкой области : НикВести 07:10
- Август, 13 в 6:31 Гаубицы и танки: боевики размещают тяжелую технику в оккупированной Донецкой области : ICTV Факти 06:37
- Боевики стягивают танки, гаубицы и БМП на линии отвода - ОБСЕ : Новое Время 06:31
- Оккупанты размещают боевую технику на Донбассе с нарушением линий отвода - СММ ОБСЕ : Українська правда 06:11
- Оккупанты в Донбассе размещают тяжелую боевую технику : Gazeta.ua 06:06
- Танки, гаубицы и БМП: боевики размещают тяжелую военную технику в Донецкой области : РБК-Україна 04:16