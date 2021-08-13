Оккупанты стянули танки, гаубицы и БМП в Донецкую область, - ОБСЕ (24)

24 канал 2021.08.13 09:00

13 августа 2021, 08:55 Оккупанты стянули танки, гаубицы и БМП в Донецкую область / nationalinterest Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает о грубых нарушениях режима тишины со стороны российских наемников в Донецкой области - боевики стянули десятки единиц вооружения и военной техники. Источник: ОБСЕ В отчете от 12 августа отмечается, что СММ зафиксировала танки, гаубицы и БМП, которые были размещены с нарушением установленных линий отвода.