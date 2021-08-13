В столице в одном из ресторанов произошла стрельба, есть раненый (25)

Слово і Діло 2021.08.13 10:13

13 августа 2021, 10:02 В столице на улице Маршала Конева произошла стрельба в ресторане Favor Park hotel. В результате есть раненый. Стрельба произошла в Голосеевском районе Киева (жилой массив Теремки-II) в ресторане Favor Park hotel. Из заведения позвонили в полицию и скорую и сообщили об инциденте - стрельбу и ранение. "Сейчас во всех деталях пытаются разобраться правоохранители.