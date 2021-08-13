13 августа, 2021 - 11:38 Бывшего стрелка "Л/ДНР" задержали в Харьковской области (50)

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- Контрразведка СБУ задержала двух сепаратистов ЛДНР : Шиповник.ua 10:35
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- 10:09 13 Авг 2021 СБУ задержала двух бывших боевиков, обстреливавших позиции украинских военных : Рубрика 10:32
- СБУ задержала двух боевиков "Л/ДНР", которые обстреливали украинских военных : РБК-Україна 10:31
- Контрразведка СБУ задержала двух сепаратистов "Л/ДНР" : MY.UA 10:31
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