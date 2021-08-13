Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

13 августа, 2021 - 11:38 Бывшего стрелка "Л/ДНР" задержали в Харьковской области (50)

KharkivToday 2021.08.13 12:04
Фото: СБУ По данным СБУ, мужчина участвовал в незаконных вооруженных формированиях два года. В СБУ уточнили, злоумышленник активно принимал участие в боевых действиях в районах Донецка, Дебальцево, Широкино и Докучаевска. В Одесской и Харьковской областях контрразведчики СБУ провели спецоперации и задержали двух бывших участников незаконных вооруженных формирований. Установлено, что злоумышленники причастны к обстрелам позиций сил АТО.
ДЕБАЛЬЦЕВО, ДОКУЧАЕВСК, БОЕВИК, ОБСТРЕЛ, ПОДОЗРЕНИЕ, ЗЛОУМЫШЛЕННИК, Украина, Донецк, Одесса, Харьков, Россия

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021