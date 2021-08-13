Украинским пенсионерам с оккупированных территорий задолжали уже 83 млрд гривен (53)

- Украина задолжала пенсионерам Донбасса 83 млрд грн, - Счетная палата : Hubs 19:40
- 83 млрд грн задолжали пенсионерам с оккупированных территорий, - Счетная палата : Телеканал "Дом" 18:47
- Украинским пенсионерам с оккупированных территорий задолжали уже 83 млрд гривен : Новости Краматорска 18:47
- 42м. назад Счетная палата заявила о невыплате на Донбассе 83 млрд грн пенсий. В Кабмине называли сумму в 10 раз больше : Народный Корреспондент 18:10
- Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд гривен : Деловой Славянск 17:36
- На оккупированном Донбассе пенсионерам не доплатили 83 миллиарда гривен: почему : Informator.media 17:07
- Украинским пенсионерам задолжали не менее 83 млрд гривен - Счетная палата : Вести-UA 16:53
- Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 миллиарда гривен, - Счетная палата : 24 канал 16:30
- ПФУ израсходовал более 1 млрд гривень чтобы проиграть суды переселенцам из-за невыплаты пенсий : CityNews 16:21
- Украина задолжала пенсионерам из неподконтрольной части Донбасса 83 миллиарда гривен : Gorlovka.ua 15:44
- Украина задолжала пенсионерам из оккупированного Донбасса 83 млрд грн : Depo 15:28
- Пенсионерам из ОРДЛО задолжали больше 80 млрд гривен, - Счетная палата : Реальная газета 15:26
- Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд грн : Приазовський робочий 15:21
- Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд гривен, - Счетная палата : 62.ua 15:06
- Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд гривен, - Счетная палата : 0642 Луганск 15:02
- Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд гривен, - Счетная палата : Kramatorsk.info 14:52
- Пенсии жителям Донбасса: назван размер долга по выплатам : Судебно-юридическая газета 14:41
- ПФУ задолжал 83 млрд. гривен пенсионерам на временно оккупированной Россией территории Украины : ZpTown 14:35
- Украина не выплатила пенсионерам с оккупированных территорий 83 млрд грн : Парламент.UA 14:11
- В Счетной палате рассказали, сколько Украина должна пенсионерам из оккупированных территорий : Перший Діловий 14:05
- Счетная палата заявила о невыплате на Донбассе 83 млрд грн пенсий. В Кабмине называли сумму в 10 раз больше : Страна.ua 14:01
- 13 августа 2021, 13:15 В счетной палате сообщили, что пенсионерам из ОРДЛО не выплатили 83 млрд гривен : Восточный Вариант 13:46
- Власти задолжали пенсионерам с оккупированных территорий 83 млрд грн : Український Бізнес Ресурс 13:45
- Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд грн : ПрессОрг24 13:42
- Украинским пенсионерам с оккупированных территорий задолжали уже 83 млрд гривен - Счетная палата : ОстроВ 13:41
- Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд грн : GlavPost.Com 13:37
- Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд грн : NewsWeek 13:07
- Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд грн : Iнше ТВ 13:07
- 4 минуты назад Украина задолжала 83 млрд грн пенсионерам с оккупированных территорий - Счетная палата : Дело.ua 13:03
- Украинским пенсионерам задолжали 83 млрд гривен: есть ли надежда получить выплату : Апостроф 13:00
- Счетная палата: Пенсионерам из оккупированных территорий задолжали 83 млрд гривен : Луганский Радар 12:56
- Украинским пенсионерам из оккупированных территорий задолжали 83 млрд грн : Центр журналистских расследований 12:46
- сегодня в 12:30 Пенсионерам из ОРДЛО задолжали 83 млрд гривен, - Счетная палата : Трибун Луганска 12:46
- В Счетной палате рассказали, сколько задолжали пенсионерам из ОРДЛО : Новости Донбасса 12:40
- Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд грн : FinOboz 12:34
- 49 мин. назад Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд гривен : Finance.UA 12:33
- Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд грн : DailyUA 12:24
- Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд грн : ZN,UA 12:18
- Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд гривен : Fin.org.ua 12:15
- Пенсионерам оккупированных территорий задолжали 83 млрд грн, - Счетная палата : 112.ua 12:00
- 13 августа, 2021, 11:46 Долг пенсионерам с оккупированных территорий составил 83 млрд грн, - Счетная палата : Zik 11:47
- Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд грн : Українські національні новини 11:47
- Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд гривен : Укрудпром 11:46
- 13 августа 2021, пятница, 11:42 Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд гривен, - Счетная палата : Українські Новини 11:46