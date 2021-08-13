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Фокус: Украина

Украинским пенсионерам с оккупированных территорий задолжали уже 83 млрд гривен (53)

Новости Краматорска 2021.08.13 18:47
16:02 13.08.2021 Пенсионерам с оккупированных территорий на начало 2021 года задолжали 83 млрд гривен. Об этом сообщает в Счетной палате Украины. "На начало 2021 пенсионерам с оккупированных территорий, по расчетам Пенсионного фонда Украины, задолжали 83 млрд грн, из которых 11 млрд реально могут быть затребованы лицами, находящимися на учете на территории, подконтрольной власти Украины", - говорится в сообщении.
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