МИД получил ноту протеста от Грузии из-за туров из Украины в Абхазию (61)

- Ноту в МИД Украины из-за отправки туристов в Абхазию направила Грузия : 7Днів.info 21:06
- Грузия направила ноту в МИД Украины из-за туристических туров в Абхазию : Страна.ua 20:16
- Скандал вокруг украинской фирмы из-за туров в Абхазию: Украина отреагировала на обращение Грузии : УНИАН 19:17
- Грузия пожаловалась в МИД Украины на турфирму, которая организовывает туры в Абхазию : APnews.com.ua 19:01
- Грузия направила ноту протеста МИД Украины из-за туров в оккупированную Абхазию : Парламент.UA 18:41
- МИД Украины получил ноту от посольства Грузии за организацию туров в оккупированную Абхазию : ОстроВ 18:41
- МИД получил ноту протеста от Грузии из-за туров из Украины в Абхазию : Front News International 18:40
- Госагентство по развитию туризма обратилось в СБУ относительно туров в оккупированную РФ Абхазию : Новое Время 18:31
- МИД Украины получило ноту от Грузии через организацию украинской турфирмой поездок в Абхазии : Газета День 18:27
- В Гостуризме хотят аннулировать лицензию туроператора, который занимался турами в Абхазию : КП в Украине 18:15
- Госагентство по туризму обратилось в СБУ из-за туров из Украины в Абхазию : ДнепрCity.net 18:03
- Госагентство по туризму обратилось в СБУ из-за туров из Украины в Абхазию : РБК-Україна 17:46
- МИД получил ноту протеста от Грузии из-за туров из Украины в Абхазию : FaceNews 17:45
- Грузия "наехала" на Украину из-за туров в Абхазию: что произошло, реакция Киева : Гуру.ua 17:40
- Украина ответила на претензии Грузии относительно туров в Абхазию : Online.ua 17:15
- Грузия направила МИД ноту из-за туров из Украины в Абхазию : ForUm 17:05
- МИД получил ноту протеста от Грузии из-за туров из Украины в Абхазию: "Этим уже занимаются соответствующие органы" : Цензор.Нет 17:02
- Грузия направила ноту из-за туров украинцев в Абхазию : Версии.com 16:52
- Украинскую компанию поймали на организации туров на оккупированные территории : UA.news 16:49
- Грузия "наехала" на Украину из-за туров в Абхазию: что произошло, реакция Киева : Сегодня.ua 16:46
- 16:29 13.08.2021 МИД Украины получило ноту от Грузии из-за организации украинской турфирмой путешествий на территорию Абхазии : Интерфакс-Україна 16:45
- Туры в Абхазию и "военные РФ" в Украине: Госагентство по развитию туризма хочет аннулировать лицензию компании "Кулуар" : Бабель 16:45
- Туры в Абхазию: МИД Украины получило ноту от Грузии. Говорит, за турфирму уже взялись правоохранители : ПрессОрг24 16:42
- Грузия направила Украине ноту протеста : Bigmir)net Новости 16:40
- МИД Украины получил ноту от посольства Грузии из-за турфирмы, которая организовывает туры в оккупированную Абхазию : Гордон 16:36
- В посольстве Грузии отреагировали на организацию туров украинской компанией на оккупированную территорию страны : 5 Канал 16:31
- Туры в Абхазию: МИД Украины получило ноту от Грузии. Говорит, за турфирму уже взялись правоохранители : DailyUA 16:24
- МИД получил ноту протеста от Грузии из-за туров из Украины в Абхазию : Перший Незалежний 16:18
- 13.08.2021 в 16:07 Украинскую турфирму обвинили в организации туров в оккупированную Абхазию: Реакция Грузии и МИД Украины : InfoResist.org 16:15
- "Неприемлемо": посольство Грузии возмутилось турами в Абхазию, которые организовывает украинская компания : Антикор.com.ua 16:11
- В МИД осудили организацию украинской фирмой туров в оккупированную Абхазию : NewsMir.info 16:08
- Туры в Абхазию: МИД Украины получило ноту от Грузии. Говорит, за турфирму уже взялись правоохранители : NewsWeek 16:07
- Украинская турфирма попала в скандал. Компанию обвинили в организации туров в оккупированную Абхазию : Главком 16:06
- МИД согласно с Грузией, что ходить в походы по Абхазии неприемлемо : Українська правда 15:41
- МИД назвал "неприемлемой" организацию туров в Абхазию из Украины : Новости Донбасса 15:40
- МИД получил ноту посольства Грузии из-за скандала вокруг турфирмы "Кулуар" : УП Європейська правда 15:34
- Украина получила ноту протеста из-за туристических туров на оккупированные территории Грузии : DsNews 15:34
- Туры в Абхазию: МИД Украины получило ноту от Грузии. Говорит, за турфирму уже взялись правоохранители : Українські національні новини 15:32
- В МИД осудили организацию украинской фирмой туров в оккупированную Абхазию : Укринформ 15:32
- Турами украинской фирмы в оккупированную РФ Абхазию займутся правоохранители - МИД : Новое Время 15:31
- МИД получил ноту протеста от Грузии из-за туров из Украины в Абхазию : РБК-Україна 15:16
- Предлагали Кавказ, - туркомпания о походе в Карпаты для российских военных : 24 канал 15:00
- В посольстве Грузии возмущены сообщением, что украинская компания делает туры в Абхазию : 24 канал 15:00
- Украинскую фирму обвинили в организации туров в оккупированную РФ Абхазию. В Грузии отреагировали : Новое Время 14:31