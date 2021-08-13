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МИД получил ноту протеста от Грузии из-за туров из Украины в Абхазию

МИД получил ноту протеста от Грузии из-за туров из Украины в Абхазию (61)

Front News International 2021.08.13 18:40
2 Час 38 Минуты Тому назад Министерство иностранных дел Украины получило ноту протеста от Грузии. В Тбилиси недовольны деятельностью украинской туристической компании, которая организует туры в оккупированную Абхазию. Об этом заявил спикер украинского МИД Олег Николенко. "МИД подтверждает получение ноты посольства Грузии в Украине по организации туристической фирмой "Кулуар" туров во временно оккупированную территорию Грузии - Абхазию", - сообщил он.
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