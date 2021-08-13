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Главу корпорации, связанной с Тимошенко, задержали при попытке бегства из Украины

Главу корпорации, связанной с Тимошенко, задержали при попытке бегства из Украины (118)

Glavk.info 2021.08.13 19:06
18:32, 13.08.2021 13 августа при попытке покинуть Украину задержали руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) Андрея Власенко, назначенного на эту должность за лоббирование лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Об этом сообщает ZN.UA. Как отмечает издание, Тимошенко связана с ГПЗКУ не только через задержанного руководителя корпорации, о чем свидетельствует справка, полученная от источников в Нацполиции.
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