Главу корпорации, связанной с Тимошенко, задержали при попытке бегства из Украины (118)

Glavk.info 2021.08.13 19:06

18:32, 13.08.2021 13 августа при попытке покинуть Украину задержали руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) Андрея Власенко, назначенного на эту должность за лоббирование лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Об этом сообщает ZN.UA. Как отмечает издание, Тимошенко связана с ГПЗКУ не только через задержанного руководителя корпорации, о чем свидетельствует справка, полученная от источников в Нацполиции.