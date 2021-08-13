Чуть не погибла из-за селфи: на Харьковщине девушку ударило током на крыше поезда (59)

УНИАН 2021.08.13 16:32

16:29, 13.08.21 Удар был такой силы, что пострадавшую отбросило аж на рельсы. В Харьковской области девушка задела высоковольтный кабель на поезде / фото УНИАН, Виктор Ковальчук На Харьковщине госпитализирована 16-летняя девушка, которую ударило током на крыше товарного поезда при попытке сфотографироваться. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.