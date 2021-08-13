Школьники потребляют сахара втрое больше нормы - Ляшко (37)

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- Украинские школьники употребляют сахар в три раза больше нормы, - Ляшко : Аргументы и Факты Украина 20:09
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- Украинские дети едят слишком много сахара : MY.UA 18:01
- 17:53 / 13.08.2021 Украинские дети едят слишком много сахара : Багнет 18:01
- Выяснилось, что украинские школьники сильно злоупотребляют сахаром : Вечерний Харьков 17:52
- Украинские школьники потребляют сахара в три раза больше нормы : Корабелов.инфо 17:51
- 17:20 13/08/2021 Украинские школьники едят слишком много сахара - Минздрав : ГолосUA 17:37
- Украинские школьники едят сахара в три раза больше нормы - Ляшко : Гордон 17:36
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- Школьники потребляют сахара в три раза больше нормы - Минздрав : DailyUA 17:24
- 13-Aug-2021 15:20 Украинские школьники потребляют сахара втрое больше нормы : Южная правда 17:22
- Украинские школьники потребляют сахара втрое больше нормы, - Минздрав : Перший Незалежний 17:18
- Украинские школьники малоподвижны и едят сахара в три раза больше нормы - Минздрав : Страна.ua 17:01
- Школьники потребляют сахара в три раза больше нормы - Минздрав : Українські національні новини 16:47
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- С 1 сентября в школах запускают реформу школьного питания: изменения и сроки : 24 канал 16:31
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- Украинские школьники потребляют сахара втрое больше нормы : Mk.Mk.Ua 16:14
- Украинские школьники потребляют сахара втрое больше нормы : Новости N 16:11
- Украинские школьники потребляют сахара втрое больше нормы : Korzo News 16:08
- Украинские школьники потребляют сахара втрое больше нормы - Минздрав : Версии.com 15:52
- Минздрав: дети школьного возраста потребляют сахара втрое больше нормы : Единая Одесса 15:33
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- Школьники потребляют сахара в три раза больше нормы - Ляшко : MY.UA 14:31
- Школьники потребляют сахара втрое больше нормы - Ляшко : Слово і Діло 13:43
- Август, 13 в 13:20 Школьники в Украине едят в три раза больше сахара, чем рекомендуется - Ляшко : ICTV Факти 13:37
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- Школьники потребляют сахара в три раза больше нормы - Ляшко : Kramatorsk.info 12:52
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