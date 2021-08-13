Школьники потребляют сахара втрое больше нормы - Ляшко (37)

Слово і Діло 2021.08.13 13:43

13 августа 2021, 13:13 Украинские школьники в среднем потребляют 67 граммов сахара в сутки. Это превышает норму в три раза. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время первого Регионального форума "Реформа школьного питания" в Буче Киевской области 13 августа, передает Укринформ. "При рекомендованных 25 граммах, дети до 3-х лет уже потребляют у нас около 50 граммов сахара в сутки.