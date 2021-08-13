Германия бесплатно передаст Украине 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca (39)

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- Надо поспешить: Польша перепродаст Украине вакцину с истекающим сроком годности : Vgorode.ua 17:47
- Надо поспешить: Польша перепродаст Украине вакцину с истекающим сроком годности : Vgorode.ua 17:47
- Надо поспешить: Польша перепродаст Украине вакцину с истекающим сроком годности : Vgorode.ua 17:47
- Надо поспешить: Польша перепродаст Украине вакцину с истекающим сроком годности : Vgorode.ua 17:47
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