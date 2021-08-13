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Германия бесплатно передаст Украине 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca

Германия бесплатно передаст Украине 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca (39)

БизнесЦензор 2021.08.13 18:32
Правительство Германии согласовало с Украиной безвозмездную передачу 1,5 млн доз вакцины от COVID-19 Vaxzevria, до недавнего времени более известной под брендом AstraZeneca. Об этом сообщили в немецком министерстве здравоохранения, передает Deutsche Welle. "Планируется, что вакцина поступит в Украину до конца августа", - сообщили в ведомстве. В то же время в ведомстве не уточнили, как скоро истекает срок годности препаратов.
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