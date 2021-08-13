МОН рассматривает три варианта начала нового учебного года в Украине (40)

MY.UA 2021.08.13 19:31

13 августа, 16:21 Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал в интервью "Главкому" о трех вариантах начала нового учебного года. Эти варианты планируют миксовать, передает FaceNews.ua. По его словам, сентябрь и начало октября не так уязвимы в отношении заболеваний, да и сезонные заболевания еще не будут активны. "Мы рассчитываем, что первые два месяца осени не принесут вспышки.