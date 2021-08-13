МОН рассматривает три варианта начала нового учебного года в Украине (40)

- В МОН подготовили три варианта работы образовательных учреждений на период карантина - Шкарлет : Прямий канал 21:16
- Шкарлет рассказал, как будут работать школы во время карантина : Парламент.UA 21:11
- "Есть три варианта": министр образования не исключил дистанционного формата обучения : Odessa Online 20:13
- МОН рассматривает три варианта начала нового учебного года в Украине : MY.UA 19:31
- МОН рассматривает три варианта начала нового учебного года в Украине : FaceNews 19:15
- 16:19, СегодняМОН рассматривает три варианта начала нового учебного года в Украине: все подробности : 06277.com.ua Доброполье 19:02
- МОН рассматривает три варианта начала нового учебного года в Украине: все подробности : Kramatorsk.info 18:52
- 6 минут назад Минобразования рассматривает 3 сценария начала нового учебного года в Украине : Дело.ua 18:33
- В МОН рассказали о трех возможных вариантах начала учебного года в школах : Depo 18:31
- 13 августа 2021, пятница, 18:10 Шкарлет озвучил три сценария работы школ в новом учебном году : Українські Новини 18:16
- Учебный год в Украине: Минобразования рассматривает три варианта : Барометр Южноукраинска 18:13
- Даже во время новой волны коронавируса будем настаивать на очном обучении начальных классов, - Шкарлет : Антикор.com.ua 18:11
- В Министерстве образования рассматривают три варианта начала учебного года : Николаевский центр журналистских расследований 18:10
- 13.08.2021 17:45 Минобразования рассматривает три варианта начала учебного года: подробности : MIGnews.com.ua 18:09
- Минобразования заставит учащихся начальных классов ходить в школу даже при росте заболеваний COVID-19 : DsNews 18:04
- Учебный год в Украине: Минобразования рассматривает три варианта : Юж-Ньюз 17:36
- МОН рассматривает три варианта начала нового учебного года : Правда за Одессу 17:33
- 13-Aug-2021 16:14 Учебный год: МОН рассматривает три варианта : Южная правда 17:22
- МОН рассматривает три варианта начала учебного года : Pokrovsk.news 17:18
- В МОН разработали несколько сценариев начала нового учебного года : Бессарабiя.UA 17:17
- Учебный год в Украине: Минобразования рассматривает три варианта : Новости N 17:11
- Даже во время новой волны коронавируса будем настаивать на очном обучении начальных классов, - Шкарлет : Цензор.Нет 17:02
- В МОН разработали несколько сценариев начала нового учебного года : UA.news 16:49
- От обычного до дистанционного режима. В МОН подготовили три сценария работы школ в новом учебном году : Karachun.com.ua 16:47
- В Минобразования рассказали о том, как будут учить детей в случае вспышек COVID-19 : NewsOne 16:40
- В МОН еще не определились проведением учебного года : Hubs 16:40
- В Украине может быть три варианта начала учебного года - МОН : Главред 16:36
- В Украине может быть три варианта начала учебного года : Матриця свободи 16:31
- Минобразования рассматривает три варианта начала нового учебного года : Аргументы и Факты Украина 16:09
- 16:00 13/08/2021 МОН: из-за штамма "Дельта" будет 3 варианта начала учебного года : ГолосUA 16:06
- От обычного до дистанционного режима. В МОН подготовили три сценария работы школ в новом учебном году : Страна.ua 16:01
- 13 августа, 2021, 15:32 В МОН обнародовали три варианта начала нового учебного года : Zik 15:47
- В МОН рассматривают три варианта начала нового учебного года: их планируют миксовать : Медіаплатформа "НАШ" 15:40
- МОН рассматривает три варианта начала нового учебного года : Единая Одесса 15:33
- Благоприятный, средний и пессимистический: МОН рассматривает три сценария начала учебного года в школах : APnews.com.ua 15:31
- МОН рассматривает три варианта начала нового учебного года в Украине: все подробности : РБК-Україна 15:16
- МОН Украины рассматривает три варианта начала нового учебного года : РепортерUA 15:12
- Шкарлет рассказал, какие классы будут учиться даже при наихудшем сценарии : 24 канал 15:00
- "Немного будем миксовать все варианты": глава МОН рассказал, каким будет формат обучения с 1 сентября в школах : ТСН.ua 14:47