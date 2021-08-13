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Суд конфисковал у Кивы более 1,2 млн грн дохода от жомовой ямы

Суд конфисковал у Кивы более 1,2 млн грн дохода от жомовой ямы (52)

Вечерний Николаев 2021.08.13 20:27
Это первое в истории Украины дело о гражданской конфискации имущества. Суд признал, что депутат незаконно получил 1,2 млн. гривен. 17:44 Откройте "Вечерний Николаев" в Google News и Телеграм-канале Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать у депутата Верховной Рады Ильи Кивы 1,2 млн гривен дохода, якобы полученного от сдачи в аренду заброшенной жомовой ямы.
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