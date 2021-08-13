Суд конфисковал у Кивы более 1,2 млн грн дохода от жомовой ямы (52)

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- Высший антикоррупционный суд принял решение... : Голос Правди 21:44
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- "Плевал я на этот цирк": Кива заявил, что будет обжаловать конфискацию прибыли от жомовой ямы : Depo 21:29
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- Суд конфисковал у Кивы более 1,2 млн грн дохода от жомовой ямы : Вечерний Николаев 20:27
- У Кивы конфисковали имущества на 1,2 млн грн : Hubs 19:40
- В Кивы конфисковали 1,2 млн грн дохода за жомовую яму: подробности : ASPInews 19:31
- Плевал на этот цирк, - Кива о решении суда о конфискации миллиона за жомовую яму : 24 канал 19:00
- Илья Кива обжалует решение ВАС о взыскании с него 1,25 млн гривен : Опозиційна платформа - За життя 19:00
- 17:33 13 Авг 2021 Суд решил конфисковать у Кивы 1,2 млн грн дохода от "жомовой ямы" : Рубрика 18:32
- Прибыль Кивы от жомовой ямы конфисковали в пользу государства : Depo 18:31
- Суд решил конфисковать у Кивы 1,2 млн грн : ZN,UA 18:18
- 13 августа, 2021, 17:54 Илья Кива обжалует решение ВАКС о взыскании с него 1,25 млн грн : Zik 18:17
- Суд конфисковал 1,2 миллиона гривен прибыли Кивы от аренды жомовой ямы : Антикор.com.ua 18:11
- Суд конфисковал у Киви 1,2 миллиона за жомовую яму : Парламент.UA 18:11
- Илья Кива обжалует решение ВАС о взыскании с него 1,25 млн грн : NewsOne 18:10
- 13.08.2021 17:58 Илья Кива обжалует решение ВАС о взыскании с него 1,25 млн грн : MIGnews.com.ua 18:09
- ВАКС конфисковал у Кивы более 1,2 млн дохода от жомовой ямы: причины : 5 Канал 18:01
- Илья Кива обжалует решение ВАС о взыскании с него 1,25 млн грн : 112.ua 18:00
- Кива прокомментировал решение ВАКС о взыскании с него 1,2 млн грн в пользу государства : From-UA.com 17:35
- 9 мин. назад ВАКС конфисковал более 1,2 млн грн дохода по аренде жомовой ямы Кивы : Finance.UA 17:34
- ВАКС удовлетворил иск о гражданской конфискации активов нардепа Кивы на более чем 1,2 млн грн : Business Information Network 17:32
- Суд конфисковал у Кивы 1,2 млн за жомовую яму. Нардеп "плевал на этот цирк" и готов к суду : Страна.ua 17:31
- Хоть миллион в пользу государства: у Кивы конфисковали доход от жомовой ямы : Прямий канал 17:31
- 13 августа 2021, пятница, 16:53 ВАКС впервые в истории конфисковал у нардепа Кивы 1,2 млн гривен, незаконно полученных от аренды жомовой ямы : Українські Новини 17:15
- 16:56 13.08.2021 Кива стал у САП первым, с кого удалось взыскать деньги по иску о гражданской конфискации : Петр и Мазепа 17:11
- Высший антикорсуд решил конфисковать у Кивы 1,2 млн грн, полученных за аренду жомовой ямы : NewsMir.info 17:08
- "Необоснованный доход": Илью Киву оставили без денег, заработанных на жомовой яме : Фокус 17:05
- 10 минут назад Высший антикорсуд решил конфисковать у Кивы 1,2 млн грн, полученных за аренду жомовой ямы : Дело.ua 17:03
- Суд конфисковал 1,2 миллиона гривен прибыли Кивы от аренды жомовой ямы : 24 канал 17:00
- У Кивы конфисковали незаконный доход за аренду жомовой ямы : UA.news 16:49
- "Плевал на этот цирк": Кива прокомментировал решение о конфискации более 1 миллиона гривен за жомову яму : УНИАН 16:47
- ВАКС конфисковал у Кивы 1,2 млн грн, заработанных на жомовой яме : TK Media 16:45
- Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск о взыскании с депутата Ильи Кивы 1,2 млн гривен дохода от аренды жомовой ямы : Ґрати 16:39
- Суд конфисковал у Кивы 1,2 млн грн, заработанных на жомовой яме : Главное 16:36
- Суд постановил взыскать с одиозного депутата Киевы 1,2 млн грн в доход государства : Фраза.ua 16:36
- Суд конфисковал у Киви 1,2 млн грн прибыли от жомовой ямы : ТСН.ua 16:32
- Суд постановил конфисковать у нардепа Кивы 1,2 млн грн : Капитал 16:19
- ВАКС постановил взыскать с нардепа Кивы 1,2 миллиона, которые он незаконно получил от "аренды жомовой ямы" : Преступности.нет 16:18
- ВАКС конфисковал в бюджет 1,25 миллиона от аренды жомовой ямы Кивы : Укринформ 16:17
- С Кивы взыскано 1,2 млн грн в доход государства : OstanniPodii.com 16:16
- Доход Кивы от жомовой ямы в 1,2 млн грн конфисковали в пользу государства : Вести.ua 16:16
- Суд постановил конфисковать у Кивы доходы за жомовую яму: появились подробности : Obozrevatel 16:16
- 15:54 13.08.2021 ВАКС удовлетворил иск о гражданской конфискации активов нардепа Кивы на более чем 1,2 млн грн : Интерфакс-Україна 16:15