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17-летний парень стрелял из пневматического ружья по детям на Луганщине: ранение получил 13-летний мальчик

17-летний парень стрелял из пневматического ружья по детям на Луганщине: ранение получил 13-летний мальчик (46)

Антикор.com.ua 2021.08.13 18:12
В г. Рубежное (Луганщина) 17-летний парень открыл стрельбу из пневматического ружья по компании подростков. Ранение получил 13-летний мальчик. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции. Вчера, 12 августа, около 23.30 в полицию поступило сообщение о том, что 17- летний юноша ранил несовершеннолетнего. Правоохранители установили, что компания подростков гуляла возле одного из
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