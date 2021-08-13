"Проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы". Зеленский ожидает жесткой реакции полиции из-за инцидента с Беленюком (183)

Бабель 2021.08.13 21:45

Екатерина Кадакова 20:39, 13 августа 2021 Президент Владимир Зеленский поддержал украинского олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе, действующего нардепа Жана Беленюка, которого неизвестные молодчики оскорбили из-за цвета кожи в центре Киева. Об этом он написал на своей странице в Twitter. "Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку!