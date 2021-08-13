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В ДТП в Одесской области погибли трое полицейских, еще один в реанимации (фото)

В ДТП в Одесской области погибли трое полицейских, еще один в реанимации (фото) (34)

Телеграф.com.ua 2021.08.13 19:44
Обновлено 19:22 Сегодня В Одесской области в смертельное ДТП попали сотрудники Национальной полиции. Фотографиями с места происшествия поделился телеграм-канал "Ху* * ая Одесса". Сообщается, что авария случилась в селе Заря, что возле Сараты. Пока не понятно, что стало причиной происшествия, но известно, что в автомобиле находилось четверо оперативников уголовного розыска. Они возвращались со следственного мероприятия.
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