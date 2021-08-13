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Погода 14 августа выгонит украинцев на пикники: лови идеальную субботу для шашлыков

Погода 14 августа выгонит украинцев на пикники: лови идеальную субботу для шашлыков (18)

Znaj.ua 2021.08.13 19:17
Синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду Александра Рубакова сегодня, 19:00 В субботу, 14 августа, погода будет ясной и сухой практически во всех частях областях страны, благодаря антициклону Elfi, однако в восточные и частично южные части нагрянут дневные и ночные дожди с грозами. Максимальная температура воздуха +29 градусов. Как сообщает Укргидрометцентр, в западных областях - от +25 до +29
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2021.08.14 (18)

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