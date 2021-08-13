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В Украине выявлено уже 300 случаев штамма "Дельта"

В Украине выявлено уже 300 случаев штамма "Дельта" (9)

Бессарабия Информ 2021.08.13 15:15
13.08.2021 Виктория Зацаринная В Украине по состоянию на 12 августа уже выявлено 300 случаев коронавируса штамма "Дельта". Об этом "Суспільному" сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает "Бессарабия INFORM". По его словам, в частности, в Киеве зарегистрирован 21 случай. Между тем эксперты отметили, что текущий уровень вакцинации в Украине является низким и не может предотвратить распространение COVID-19, однако
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2021.08.14 (9)

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