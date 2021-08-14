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Военные на Донбассе попали под обстрел из минометов и артиллерии, есть раненые

Военные на Донбассе попали под обстрел из минометов и артиллерии, есть раненые (7)

Антикор.com.ua 2021.08.13 22:11
Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли из минометов и артиллерии украинские позиции на Донбассе. В результате вражеского обстрела пострадали двое украинских военных. Об этом сообщает командование ООС. Оккупанты открыли огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 и 82 мм в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". "В результате обстрела получили ранения два военнослужащих Вооруженных сил
ОБСТРЕЛ, ДОНБАСС, ОГОНЬ, ГРАНАТОМЕТ, МИНОМЕТ, КАЛИБР, Украина, Россия
2021.08.14 (7)

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