Военные на Донбассе попали под обстрел из минометов и артиллерии, есть раненые (7)

Антикор.com.ua 2021.08.13 22:11

Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли из минометов и артиллерии украинские позиции на Донбассе. В результате вражеского обстрела пострадали двое украинских военных. Об этом сообщает командование ООС. Оккупанты открыли огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 и 82 мм в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". "В результате обстрела получили ранения два военнослужащих Вооруженных сил