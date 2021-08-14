Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 1350 новых случаев (52)

Лента новостей Одессы 2021.08.14 11:13

Сегодня, 10:40 За последние сутки в Украине зафиксировано 1353 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 99, медработников - 33). Также за минувшие сутки: ? госпитализировали - 641 человек; ? летальных случаев - 21; ? выздоровели - 791 человек; За сутки протестировано: ? методом ПЦР - 24962 человека, ? методом ИФА - 9121 человек, ? экспресс-тестами - 17068 человек. За все время пандемии в Украине: ? заболели - 2265217 человек;