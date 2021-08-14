Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 1350 новых случаев (52)

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- В России третий день подряд фиксируют рекордную смертность от коронавируса : Бабель 12:45
- Сегодня 11:52 Одесская область вошла в топ-5 регионов по количеству новых случаев ковида : Таймер Одесса 12:45
- Россия бьет рекорд смертности от "ковида" третий день подряд : Главное 12:36
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- 10 новых случаев инфицирования: статистика по COVID-19 в Днепре на утро 14 августа : Лента новостей Днепра 12:21
- За сутки в Одесской области лабораторно подтвержден 81 случай заболевания COVID-19 : Одесский Наблюдатель 12:04
- Статистика по коронавирусу в России на 14 августа : Микола.net 12:04
- Более 1300 новых случаев коронавируса выявлено в стране за сутки, из 81 - в Одесском регионе : Одесский Наблюдатель 12:04
- Коронавирус на Николаевщине: за сутки заболел 21 человек : 0512.com.ua Николаев 12:01
- По Кривому Рогу за минувшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев коронавирусной болезни : Кривбасс On-Line 11:53
- На Донетчине использовано почти 270 тысяч доз вакцины : World News 11:31
- Хроники пандемии: в Одесской области умерли три человека : УСИ Одесса 11:23
- Covid-19 в Украине выходит на новую волну, медики готовятся к "красным" цифрам: статистика Минздрава на 14 августа : Znaj.ua 11:17
- 200 больных с COVID-19 лечатся в Кривом Роге : Первый Городской телеканал 11:15
- 14.08.2021 11:05 Более 1300 новых случаев коронавируса выявлено в стране за сутки, из 81 - в Одесском регионе : Одессит.ua 11:14
- За сутки в Одесской области лабораторно подтвержден 81 случай заболевания COVID-19 : Odessa Online 11:13
- Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 1350 новых случаев : Лента новостей Одессы 11:13
- Коронавирус в Харькове: последние новости 14.08.2021, актуальная статистика : Харьковские Известия 11:07
- В Мелитополе +10 новых случаев коронавируса : Наш Город Мелитополь 11:07
- 14 августа, 10:36 В Украине за сутки "ковидом" заболели 1353 человека, 21 пациент скончался : Думская.net 11:04
- 10 новых случаев инфицирования: статистика по COVID-19 в Днепре на утро 14 августа : 056.ua Днепр 11:01
- Хроника коронавируса в Крыму: за 13 августа заболело 389 человек : Kafanews 10:47
- 10 новых случаев инфицирования: статистика по COVID-19 в Днепре на утро 14 августа : ДнепрCity.net 10:33
- Еще 10 жителей Мелитополя подхватили коронавирус : РИА Мелитополь 10:28
- Коронавирус в Днепре: официальная статистка на утро 14 августа : Наше Місто Дніпро 10:21
- COVID-19 в Донецкой области за сутки: 98 заражений и 2 смерти : Pokrovsk.news 10:19
- Медики обнаружили более тысячи новых больных COVID-19 : Авдеевка.сити 10:14
- Коронавирус в Запорожье и области: сколько заболевших на 14 августа : NewsMir.info 10:09
- 14 августа 2021, 09:40 На Донетчине использовано почти 270 тысяч доз вакцины : Восточный Вариант 09:46
- В Украине за сутки - 1353 случая коронавируса : Укринформ 09:17
- 14 августа, 2021, 09:00 За минувшие сутки в Украине выявили 1353 новых случая заражения коронавирусом : Zik 09:17
- В Ужгороде более 40 пациентов лечатся от ковид дома, 8 человек в больнице : UA-Reporter.com 09:15
- В Украине за сутки COVID-19 заболели более 1,3 тысяч человек, из них почти 100 - дети : Антикор.com.ua 09:11
- 08:16, Суббота, 14 августа 2021 Несколько летальных случаев, 78 человек - заболели: коронавирус в Запорожской области за сутки : Actual Today 09:07
- Коронавирус в Украине: статистика по областям на 14 августа : DsNews 09:04
- За сутки COVID-19 заболели более 1,3 тысяч украинцев, из них почти 100 - дети : Вести-UA 08:53
- В российской Анапе затопило пансионаты и детские лагеря. Проведена эвакуация : ОстроВ 08:41
- Ситуация с COVID-19: за минувшие сутки более 1300 новых случаев : Судебно-юридическая газета 08:41
- В Украине за сутки выявлено 1353 новых случая коронавируса : Главное 08:36
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- 14 августа 2021, 08:15 В Донецкой области выявлено 98 новых случаев COVID-19, в Луганской - 40 : Восточный Вариант 08:16