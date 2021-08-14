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Талибы захватили еще четыре столицы провинций в Афганистане

Талибы захватили еще четыре столицы провинций в Афганистане (55)

Слово і Діло 2021.08.14 11:43
14 августа 2021, 11:14 В пятницу, 13 августа, боевики радикального исламистского движения Талибан захватили еще четыре столицы провинций в Афганистане. Об этом сообщает издание The Guardian. Согласно сообщению, талибы захватили города Лашкаргах (столица провинции Гильменд), Калат (Забул), Фирузкух (Гор) и Таринкот (Урузгани). В то же время, журналисты пишут, что талибы контролируют 2/3 страны и неумолимо движутся к столице Афганистана - Кабулу.
АФГАНИСТАН, КАНДАГАР, КАБУЛ, ГЕРАТ, БОЕВИК, ПРОВИНЦИЯ, Афганистан, США, Украина, Великобритания
2021.08.14 (55)

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