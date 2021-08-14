Талибы захватили еще четыре столицы провинций в Афганистане (55)

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- Талибан захватил главную радиостанцию Кандагара, ее переименуют в Голос шариата : Новое Время 13:16
- Талибы штурмуют новые центры провинций Афганистана : Bigmir)net Новости 13:10
- Как талибы захватывают Афганистан: Фоторепортаж : Depo 13:03
- Талибы захватили еще четыре столицы провинций: сколько территории контролируют повстанцы : UA.news 12:49
- Канада намерена принять 20 тысяч беженцев из Афганистана : ForUm 12:35
- Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля: в ООН заявили, что продолжение атак может привести к гражданской войне : 5 Канал 12:31
- Мир не признает правительство "Талибана", - НАТО о захвате власти в Афганистане : Антикор.com.ua 12:12
- Талибан захватил еще четыре столицы провинций Афганистана. Американские войска прибыли в Кабул для эвакуации людей : Новое Время 12:01
- Талибан захватил провинцию возле Кабула и напал на Мазари-Шариф - последние новости : Сегодня.ua 12:01
- Афганистан. Талибы захватили еще четыре столицы провинций - The Guardian : Kramatorsk.info 11:52
- Талибы захватили еще четыре столицы провинций в Афганистане : Слово і Діло 11:43
- Канада примет до 20 тысяч афганских беженцев, которым угрожает Талибан : Матриця свободи 11:31
- Талибан захватил главную радиостанцию Кандагара, ее переименуют в Голос шариата - AP : Новое Время 11:16
- Талибан захватил еще четыре столицы афганских провинций : Online.ua 11:15
- "Талибан" пообещал амнистию военнослужащим армии Афганистана : Гордон 11:06
- "Талибан" взял уже 18 столиц провинций Афганистана : SiteUA 11:01
- 14.08.2021 в 10:37 СМИ: Талибы захватили еще 4 столицы провинций : InfoResist.org 10:45
- В ООН призвали "Талибан" немедленно прекратить наступление против правительственных сил Афганистана : ПрессОрг24 10:42
- В ООН призвали "Талибан" немедленно прекратить наступление против правительственных сил Афганистана : ДнепрCity.net 10:33
- 14 августа 2021, 10:16 Талибан захватил еще 4 столицы провинций: армия США в Кабуле эвакуирует людей : Dialog.ua 10:33
- В ООН призвали "Талибан" немедленно прекратить наступление против правительственных сил Афганистана : DailyUA 10:24
- Канада собирается принять до 20 тыс. беженцев из Афганистана : РепортерUA 10:12
- В ООН заявили, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля : Гордон 10:06
- В ООН призвали "Талибан" немедленно прекратить наступление против правительственных сил Афганистана : Українські національні новини 10:02
- Талибы сжимают кольцо вокруг Кабула: захвачены столицы трех афганских провинций : Информационное Сопротивление 09:43
- Афганистан. Талибы захватили еще четыре столицы провинций - The Guardian : ЛІГАБізнесІнформ 09:39
- Август, 14 в 9:10 Лидер республиканской партии США призвал Байдена нанести авиаудары по боевикам Талибана : ICTV Факти 09:37
- Талибан захватил еще четыре столицы провинций Афганистана. Американские войска прибыли в Кабул для эвакуации людей : Новое Время 09:31
- События в Афганистане должны многому научить Украину - Климкин : Гордон 09:06
- Афганистан: беженцы заполонили Кабул, талибы продолжают наступление : Укринформ 09:02
- Афганистан: беженцы заполонили Кабул, талибы продолжают наступление : MY.UA 09:01
- 14 августа 2021, 08:05 "Талибан" захватывает Афганистан: НАТО принял решение, страны экстренно закрывают посольства : Dialog.ua 08:33
- В Афганистане формируется новый "Северный альянс" против талибов : Капитал 08:20
- 56м. назад Лидер республиканцев в Сенате США призвал остановить наступление на Кабул авиаударами : Народный Корреспондент 08:11
- В Афганистане самый настоящий ад: "Талибан" может захватить страну, а дальше и всю Европу : MY.UA 07:31
- Генсек ООН призвал талибов прекратить наступление в Афганистане : НикВести 07:10
- "Талибан" может напасть на столицу Афганистана в течение нескольких следующих дней. генсек ООН призвал талибов прекратить наступление : Цензору.нет 06:20
- Талибы захватили еще четыре столицы афганских провинций : НикВести 06:10
- Наступление талибов на Кабул: американцы уничтожают документы : ТСН.ua 06:02
- Генсек ООН: Афганистан выходит из-под контроля : FaceNews 04:15
- "Ситуация выходит из-под контроля": генсек ООН оценил перспективы Афганистана : ZN,UA 03:48
- МИД: в Афганистане находится до 100 украинцев. Возможные пути эвакуации уже отрабатывают : NewsWeek 03:07
- 02:58 14.08.2021 Обстановка в Афганистане выходит из-под контроля - генсек ООН : Интерфакс-Україна 03:00
- Талибы захватили еще 4 столицы провинций в Афганистане : DailyUA 02:24