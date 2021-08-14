В Энергодаре годовалый ребенок упал с пятого этажа (35)

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- В Энергодаре годовалый ребенок выжил после падения с пятого этажа : Ukr-Today.com 14:50
- В Энергодаре маленький ребенок выжил после падения с пятого этажа : Страна.ua 14:46
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- В Энергодаре годовалый ребенок выжил после падения с пятого этажа : Bigmir)net Новости 13:40
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- 10:00, Суббота, 14 августа 2021 В Запорожской области годовалый ребенок выпал с 5 этажа - полиция : Actual Today 10:07
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