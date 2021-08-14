В Энергодаре годовалый ребенок упал с пятого этажа (35)

Z-city Запорожье 2021.08.14 14:14

Автор: Z-city / 14.08.2021 Вечером 13 августа в Энергодаре годовалый ребенок, буквально на несколько минут оставшись без присмотра, забрался на балкон, залез на подоконник и выпал в окно. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области и Запорожский областной центр экстренной медицинской помощи. Ребенок родился в рубашке - благодаря тому, что придомовые насаждения смягчили удар о землю.