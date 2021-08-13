Спустя 311 лет с момента создания: Конституцию Пилипа Орлика привезли в Украину со Швеции (1)

НикЛайф 2021.08.13 16:10
В Украину впервые с момента создания прибыл оригинал латиноязычной
Конституции Пилипа Орлика. Об этом на своей странице в Facebook сообщил
министр культуры Александр Ткаченко.
Министр Ткаченко в своем посте рассказал, чем же так уникальна Конституция:
"Для меня было большой честью по поручению Президента участвовать в
переговорах со шведской стороной и договориться о ее экспонировании по
ОРЛИК, КОНСТИТУЦИЯ, ОРИГИНАЛ, ШВЕЦИЯ, ГЕТМАН, ЗЕЛЕНСКИЙ, Зеленский
, Кулебе
, Украина
, Киев
, Швеция
, Стокгольм