Появилось видео жестких столкновений Нацкорпуса с полицией под Офисом президента (70)

Glavk.info 2021.08.14 16:06

15:59, 14.08.2021 Появилось еще одно видео столкновений Нацкорпуса с силовиками во время митинга под Офисом президента в субботу, 14 августа. Запись сделал журналист "Страны" с места событий. Как заметно на видео, активисты начали толкаться с полицейскими возле Офисом президента, пытаясь прорвать их оборону, после чего в правоохранителей полетела дымовая шашка. Напомним, митинг националисты начали на Майдане Независимости.