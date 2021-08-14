Появилось видео жестких столкновений Нацкорпуса с полицией под Офисом президента (70)

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- На Банковой произошли столкновения, среди правоохранителей есть пострадавшие : Лига Информ 19:05
- Полиция открыла уголовное дело по факту столкновений под Офисом президента : DsNews 18:34
- Отправились от Майдана к ОП: В Киеве протестует Нацкорпус (ФОТО) : Depo 18:29
- Под Офисом президента произошли массовые столкновения Нацкорпуса и полиции : Бессарабия Информ 18:15
- Ветераны призвали Зеленского прекратить репрессии против тех, кто защищал страну на фронте : ОстроВ 18:11
- 17:53 14/08/2021 Беспорядки под ОПУ: открыто уголовное дело : ГолосUA 18:06
- Нацкорпус посетил "дом Зеленского" : Gazeta.ua 18:06
- Представители "Национального корпуса" митинговали под домом, где жил Зеленский. Акция завершилась : Новости Киева 17:54
- Акция протеста "Остановить капитуляцию", организованная "Национальным корпусом", завершилась : Kramatorsk.info 17:52
- сегодня в 16:53 Столкновения на Банковой: в полиции сообщили о количестве пострадавших : Трибун Луганска 17:47
- Полиция сообщила о нескольких пострадавших в ходе столкновений на Банковой : Hubs 17:40
- Представители "Национального корпуса" митинговали под домом, где жил Зеленский. Акция завершилась : Гордон 17:36
- Стычки и пострадавшие: в Киеве у Офиса президента проходит митинг (фото) : УСИ Одесса 17:23
- 14-Aug-2021 15:05 Под Офисом президента произошли столкновения националистов и силовиков : Южная правда 17:22
- "Это лишь предупреждение". Нацкорпус завершил акцию протеста, забросав дымовыми шашками дом Зеленского - видео : Новое Время 17:16
- 14 августа 2021, суббота, 16:50 Полиция открыло уголовное производство из-за столкновений в центре Киева : Українські Новини 17:15
- Акция протеста "Остановить капитуляцию", организованная "Национальным корпусом" завершилась : Антикор.com.ua 17:11
- Полиция сообщила о нескольких гражданах, пострадавших в ходе столкновений на Банковой : NewsMir.info 17:08
- Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента : Gazeta.ua 17:06
- В полиции утверждают, что участники акции протеста по пути к ОПУ украли молоко, - СМИ : DsNews 17:04
- "Это лишь предупреждение". Нацкорпус завершил акцию протеста, забросав дымовыми шашками дом Зеленского - видео : Новое Время 17:01
- Появилось видео жестких столкновений Нацкорпуса с полицией под Офисом президента : 0432.in 17:00
- Акция против политических репрессий: под Офисом президента начались жесткие столкновения с полицией : Прямий канал 16:46
- Под ОП столкновения националистов и силовиков (видео) : Измаил вечерний 16:46
- "Не позволим предать Украину!": в Киеве митинг под Офисом президента (Фото, видео) : IPnews 16:44
- Полиция сообщила о нескольких гражданах, пострадавших в ходе столкновений на Банковой : Главное 16:36
- Представители "Нацкорпуса" зажгли файеры возле "дома Зеленского" (ВИДЕО) : DsNews 16:34
- Несколько полицейских и нацгвардейцев травмированы в столкновениях с протестующими в центре Киева : Капитал 16:20
- 16:13 14.08.2021 Акция протеста "Национального корпуса" завершилась : Интерфакс-Україна 16:16
- Беспорядки под Офисом президента: стало известно о пострадавших : Телеграф.com.ua 16:14
- Полиция сообщила о нескольких гражданах, пострадавших в ходе столкновений на Банковой : Антикор.com.ua 16:12
- Участники акции "Остановим капитуляцию!" жгут файеры у "дома Зеленского" : Українська правда 16:11
- Под ОП Нацкорпус подрался с полицией, в ход пошел слезоточивый газ, пострадали правоохранители (ВИДЕО) : NewsMir.info 16:08
- Полиция сообщила о нескольких пострадавших в ходе столкновений на Банковой : ДнепрCity.net 16:03
- Полиция сообщила о нескольких гражданах, пострадавших в ходе столкновений на Банковой : Цензор.Нет 16:02
- Беспорядки под Офисом президента: стало известно о пострадавших : MY.UA 16:01
- 15:46 14.08.2021 Полиция сообщила о нескольких пострадавших в ходе столкновений на Банковой : Интерфакс-Україна 16:00
- Беспорядки под Офисом президента: стало известно о пострадавших : Новости Киева 15:54
- Нацкорпус начал протест со столкновениями возле ОП: митингуют против "репрессий и капитуляции" : TK Media 15:46
- Столкновения под ОП: открыто уголовное дело : MY.UA 15:46
- 15:32 14.08.2021 Участники акции протеста жгут файеры у "дома Зеленского" : Интерфакс-Україна 15:45
- Беспорядки под Офисом президента: стало известно о пострадавших : Телеграф.com.ua 15:44
- Столкновения под ОП: открыто уголовное дело : Bigmir)net Новости 15:40
- Под ОП Нацкорпус подрался с полицией, в ход пошел слезоточивый газ, пострадали правоохранители (ВИДЕО) : Iнше ТВ 15:37