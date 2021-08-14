Сегодня отмечаем Маковея. Что несут в церковь святить (36)

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- В Николаеве отмечают Медовый Спас (фото) : Новости N 13:11
- В Глухове православные отмечают Медовый Спас : Глухів.info 12:47
- Маковей, или Медовый Спас - Поздравления с праздником : Bigmir)net Афиша 12:08
- Сегодня в Запорожье отмечают Медовый Спас : Индустриалка 10:45
- В Славянске православные отмечают Медовый Спас : Деловой Славянск 10:37
- Сегодня в Запорожье отмечают Медовый Спас : SkyNewsZP 10:36
- 14 августа - Медовый Спас, Маковый Спас : Mk.Mk.Ua 10:14
- Сегодня в Запорожье отмечают Медовый Спас : NewsMir.info 10:09
- Как праздновать Маковея 14 августа: строгие запреты в этот день : Znaj.ua 09:47
- Православные христиане празднуют Медовый Спас или Маковея: Традиции и значение дня : 112.ua 09:30
- Медовый Спас 2021: как отмечать и что нельзя делать на Маковея : Херсон Daily 09:08
- Медовый Спас 2021: как отмечать и что нельзя делать на Маковея : Херсон Онлайн 09:08
- Маковея. Что несут в церковь святить : Gazeta.ua 09:06
- Медовый Спас: что категорически запрещено делать на Маковея : Кстати+ 08:53
- Народные приметы на 14 августа - Медовый Спас, Маковей, Мокрый Маккавей : Вісті Придніпров'я 08:53
- С Медовым Спасом 2021: поздравления, открытки и видео на Маковея : Obozrevatel 08:46
- С первой ложкой меда нужно загадать желание: традиции и приметы Медового Спаса : Измаил вечерний 08:46
- 14 августа - Медовый Спас: Приметы и суеверия : Спектр Новости 08:39
- 08:08 14/08/2021 Встречаем Медовый Спас: главные традиции и запреты этого дня : ГолосUA 08:36
- 14.08.2021, 07:54 Медовый Спас 2021: традиции, приметы, что запрещено делать в этот день : В Час Пик 08:16
- Маковый Спас: лучшие поздравления с праздником Маковея : Realist.online 08:12
- В Украине празднуют Медовый Спас: что святить в церкви : Новости N 08:11
- Сегодня - Медовый Спас или Маковей: что нельзя делать и какие вкусности святят в церкви : SlavInfo.dn.ua 08:02
- С Маковеем: красивые картинки и открытки на Медовый Спас : Realist.online 07:42
- Сегодня отмечаем Маковея. Что несут в церковь святить : Gazeta.ua 07:36
- 14 августа, Медовый Спас 2021: что нельзя делать, приметы и традиции : Наше Місто Дніпро 07:21
- Медовый Спас и Успенский пост: народные приметы, запреты и поздравления на 14 августа : Телеграф.com.ua 07:14
- Великий праздник Медовый Спас: что категорически нельзя делать в этот день : Стена 06:45
- Сегодня - Медовый Спас: что категорически запрещено делать на Маковея : РБК-Україна 06:01
- Медовый Спас: что сегодня нужно святить для здоровья и красоты : РБК-Україна 05:46
- 14 августа отмечают Маковея: что сегодня освящают в церкве : Gazeta.ua 05:06
- Что нельзя делать в Медовый спас: народные приметы : Realist.online 04:42
- Медовый Спас или Маковей: традиции, приметы и запреты : Главком 04:06
- Медовый Спас или Маковей: традиции, приметы и запреты : MY.UA 04:01
- Медовый Спас 2021: обряды, поздравления и милые картинки к празднику : Главред 02:06
- Медовый Спас и Успенский пост: народные приметы, запреты и поздравления на 14 августа : MY.UA 00:16