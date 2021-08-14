Сегодня отмечаем Маковея. Что несут в церковь святить (36)

Gazeta.ua 2021.08.14 07:36

Автор: kyrios.org.ua Семь мучеников Маккавеевих отдали жизнь за Бога 14 августа православные христиане чествуют Семь мучеников Маккавеевих и отмечают праздник Маковея. По традициям церкви в этот день освящают воду, мак, мед и ароматные цветы, рассказывает Gazeta.ua отец Михаил Гарбадин. "Это Праздник приносит большую радость не только взрослым, но и деткам. Малыши радостно освящают приготовленные дары природы, благословенные Господом Богом".