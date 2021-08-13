Наводнения в Турции: жертвами стихии стали уже почти 30 человек (16)

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- Количество жертв после наводнения в Турции возросло до 38 : DailyUA 05:24
- Жертвами наводнения в Турции стали уже 38 человек : Bigmir)net Новости 05:10
- Жертвами наводнения в Турции стали уже 38 человек : NewsMir.info 05:08
- Количество жертв после наводнения в Турции возросло до 38 : Українські національні новини 04:47
- Наводнение в Турции: число жертв значительно возросло : Новое Время 03:31
- Количество погибших из-за непогоды в Турции возросло до 38 : Українська правда 03:11
- Наводнение в Турции: число погибших возросло до 31 : DailyUA 02:24
- Наводнения в Турции унесли жизни почти 40 человек : ТСН.ua 02:17
- Количество жертв наводнения в Турции выросло до 38 человек : РБК-Україна 02:16
- Наводнение в Турции: число погибших возросло до 31 : ДнепрCity.net 02:03
- Наводнение в Турции: число погибших возросло до 31 : Українські національні новини 01:47
- Наводнение в Турции: число погибших возросло до 31 : ПрессОрг24 01:42
- В Турции из-за наводнений погибли уже 38 человек : 112.ua 00:30
- В Турции число жертв наводнений возросло до 38 : Depo 00:29
- Масштабные наводнения в Турции: уже 31 человек погиб : Антикор.com.ua 00:12