Наводнения в Турции: жертвами стихии стали уже почти 30 человек (16)

DsNews 2021.08.13 14:04

В Турции число погибших в результате обрушившихся после лесных пожаров наводнений стали уже 27 человек пятница, 13 августа 2021, 13:52 Спасатели в провинции Кастамону/dw.com Об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям страны, передает "ДС" со ссылкой на DW. По данным управления, один человек числится пропавшим без вести. Как сообщается, затопленными оказались часть провинций Кастамону, Бартын и