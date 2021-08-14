55м. назад С Медовым спасом! Что сегодня нельзя делать, традиции, прикольные и красивые открытки (33)

Народный Корреспондент 2021.08.14 09:11

14 августа 2021 года отмечается Медовый спас Сегодня, 14 августа, отмечается Медовый спас. Это праздник народного календаря, который совпадает с православными датой - Изнесением Креста Господня и началом Успенского поста. "Страна" рассказывает о традициях Медового спаса, что можно и нельзя делать, а также публикует яркие открытки и поздравления. История сегодняшнего праздника достаточно символична на фоне происходящего