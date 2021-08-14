55м. назад С Медовым спасом! Что сегодня нельзя делать, традиции, прикольные и красивые открытки (33)

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- Православные Мариуполя празднуют Медовый Спас : Mrpl.City 13:03
- 14.08.2021 11:45 Маковей: где в Харькове купить мед к спасу : Редпост 12:12
- Медовый Спас: Епифаний рассказал о традициях и истории праздника : Realist.online 10:42
- Медовый Спас или Маковея: что означает этот праздник для верующих Киева : 5 Канал 10:31
- Медовый Спас, или Маковей: возникновение, традиции и запреты : Местные вести 10:18
- Медовый Спас, или Маковей: возникновение, традиции и запреты : NewsMir.info 10:08
- Что можно и нельзя делать на Медовый Спас : MY.UA 09:16
- 55м. назад С Медовым спасом! Что сегодня нельзя делать, традиции, прикольные и красивые открытки : Народный Корреспондент 09:11
- Медовый Спас: как его праздновали наши предки : Gazeta.ua 09:06
- Что можно и нельзя делать на Медовый Спас : From-UA.com 09:05
- Сегодня Медовый Спас: готовим вкусности, купаемся в водоемах и собираем мед : MyKharkov.info 09:04
- Приметы на Маковея: что можно и нельзя делать 14 августа : Вести-UA 08:53
- Маковый Спас: как появился праздник изнесения честных древ Животворящего Креста : Realist.online 08:42
- 14-Aug-2021 08:10 Медовый Спас: традиции и приметы праздника : Южная правда 08:22
- 14 августа 2021, суббота, 06:00 Сегодня в Украине начинается Успенский пост. Какие нужно соблюдать запреты и традиции : Українські Новини 08:18
- 14 августа праздник Маковея, или Медовый спас: традиции и запреты : MY.UA 08:01
- 05:01 14 августа: какой сегодня праздник, приметы и запреты : Ua24.pro 07:49
- Медовый Спас: Приметы и традиции праздника : Позиция 07:40
- Встречаем Маковей: праздники и приметы на 14 августа : Харьковские Известия 07:37
- 14 августа Медовый Спас: как его праздновали наши предки : Gazeta.ua 07:36
- 07:13 14.08.2021 14 августа: Какой сегодня праздник : Интерфакс-Україна 07:15
- 14 августа Медовый Спас: как праздновали Маковея наши предки : Gazeta.ua 06:36
- С Медовым спасом! Что сегодня нельзя делать, традиции, прикольные и красивые открытки : Страна.ua 06:16
- С Медовым спасом! Что сегодня нельзя делать, традиции, прикольные и красивые открытки : NewsMir.info 06:08
- Православные празднуют Медовый Спас: самые важные традиции и приметы : Realist.online 05:42
- 14 августа Медовый Спас или Маковей: что категорически нельзя делать : Днепр Час 05:28
- Медовый Спас. Поздравления и открытки к празднику : Новое Время 05:16
- 14 августа: какой сегодня праздник, приметы и запреты : Главком 05:06
- 14 августа: народный праздник сегодня, запреты и обычаи : MY.UA 04:16
- 14 августа: народный праздник сегодня, запреты и обычаи : УНИАН 04:02
- Маковея: значение праздника : ZN,UA 03:18
- Медовый Спас. История и традиции праздника Маковея : Новое Время 03:16
- Православные отмечают Маковея: традиции и запреты : Парламент.UA 01:41