Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ (24)

2021.08.14 (24)2021.08.13 (7) →
- Варфоломей и Епифаний проведут литургию в Софийском соборе накануне Дня Независимости : УНИАН 13:17
- 14.08.2021 в 13:07 Вселенский Патриарх Варфоломей вместе с Епифанием возглавят литургию в Киеве : InfoResist.org 13:15
- Вселенский патриарх Варфоломей возглавит литургию в Киеве : Аргументы и Факты Украина 13:09
- Вселенский патриарх и глава ПЦУ возглавят литургию в Киеве : Главное 13:06
- Варфоломей и Епифаний возглавят праздничную литургию в Софийском соборе : DsNews 13:04
- Варфоломей и Епифаний 22 августа проведут литургию в Софийском соборе : Укринформ 13:02
- Патриарх Варфоломей приедет в Киев, чтобы вместе с митрополитом Епифанием провести литургию в Святой Софии : Новое Время 13:01
- Патриарх Варфоломей проведет литургию в Киеве : Waves-ua 12:59
- Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ : Kramatorsk.info 12:52
- Патриарх Варфоломей проведет литургию в Киеве : Ukr-Today.com 12:50
- В Киеве пройдет божественная литургия Вселенского патриарха : Подробности.ua 12:41
- Патриарх Варфоломей проведет литургию в Киеве : Судебно-юридическая газета 12:41
- 22 августа глава Фанара с Думенко возглавят литургию в Софии Киевской : Спілка православних журналістів 12:40
- Вселенский Патриарх Варфоломей вместе с Епифанием возглавят литургию в Киеве на следующей неделе : Українські національні новини 12:32
- Вселенский патриарх и предстоятель ПЦУ отслужат литургию в Святой Софии 22 августа : Капитал 12:20
- ПЦУ опубликовало заявление в связи с визитом Вселенского патриарха в Украину : ZN,UA 12:18
- Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Киеве : Українська правда 12:11
- Варфоломей в Украине. Вселенский патриарх и глава ПЦУ вместе проведут литургию в Киеве : ЛІГАБізнесІнформ 12:09
- Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ : Цензор.Нет 12:02
- Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний проведут литургию в Киеве 22 августа : КП в Украине 12:01
- Варфоломей и Епифаний возглавят литургию в Софиевском соборе в Киеве: стала известна дата : Новости Киева 11:54
- Варфоломей и Епифаний возглавят литургию в Софиевском соборе в Киеве: стала известна дата : РБК-Україна 11:31
- 11:17 14.08.2021 Вселенский патриарх и предстоятель ПЦУ возглавят литургию в Святой Софии 22 августа : Интерфакс-Україна 11:30