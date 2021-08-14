Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ (24)

Kramatorsk.info 2021.08.14 12:52

Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа. "В воскресенье, 22 августа 2021 года, на территории собора Святой Софии в Киеве под открытым небом состоится торжественная Божественная литургия, которую возглавят два предстоятели - Всесвятийший Вселенский Патриарх Варфоломей и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний", - следует из сообщения.