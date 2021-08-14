Госагентство по туризму обратилось в СБУ из-за туров из Украины в Абхазии (2)

Газета День 2021.08.14 00:27
13 августа, 2021 - 21:22
Государственное агентство по туризму обратилось в Службу безопасности
Украины из-за ситуации, сложившейся вокруг туроператора "Клуб туристов
Кулуар".
Об этом сообщает пресс-служба Госагенства по туризму.
"Государственное агентство по развитию туризма обращается в Службу
безопасности Украины с заявлением о возможной причастности туроператора ООО
"Клуб туристов Кулуар" к действиям направленных на организацию незаконного
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