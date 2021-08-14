Госагентство по туризму обратилось в СБУ из-за туров из Украины в Абхазии (2)

Газета День 2021.08.14 00:27

13 августа, 2021 - 21:22 Государственное агентство по туризму обратилось в Службу безопасности Украины из-за ситуации, сложившейся вокруг туроператора "Клуб туристов Кулуар". Об этом сообщает пресс-служба Госагенства по туризму. "Государственное агентство по развитию туризма обращается в Службу безопасности Украины с заявлением о возможной причастности туроператора ООО "Клуб туристов Кулуар" к действиям направленных на организацию незаконного