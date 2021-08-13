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Реакция на расизм в центре Киева: нардепы потребовали найти тех, кто провоцировал Жана Беленюка

Реакция на расизм в центре Киева: нардепы потребовали найти тех, кто провоцировал Жана Беленюка (17)

Новости Киева 2021.08.13 23:54
13 августа, 2021 23:00 Депутаты "Слуги народа" поддержали Олимпийского чемпиона Жана Беленюка, иногда не стесняясь в выражениях Коллеги поддержали Жана Беленюка и призвали отыскать провокаторов / Коллаж "Сегодня" Конфликт на почве расовой ненависти в центре Киева, в который попал сегодня народный депутат от "Слуги народа" и олимпийский чемпион Жан Беленюк, вызвал возмущение у однопартийцев политика. Реклама
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2021.08.14 (17)

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