Реакция на расизм в центре Киева: нардепы потребовали найти тех, кто провоцировал Жана Беленюка (17)

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- Люблю Украину, никто не заставит меня отсюда уехать, - Беленюк о расистском конфликте : Антикор.com.ua 00:11
- Один из самых достойных сынов Украины: Зеленский отреагировал на инцидент с Беленюком : NewsMir.info 00:08
- Август, 13 в 23:53 Один из самых достойных сынов Украины: Зеленский отреагировал на инцидент с Беленюком : ICTV Факти 00:07
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