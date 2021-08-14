Трое полицейских погибли в Одесской области. Видео (18)

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- В ДТП в Белгород-Днестровском районе погибли трое полицейских : Одесский обозреватель 06:14
- Трое полицейских погибли в ДТП на Одесчине : Повінь.com.ua 05:21
- Трое полицейских погибли в ДТП на Одесчине : ОРД 04:16
- Трое полицейских погибли в ДТП на Одесчине : Новости без границ 04:08
- Под Одессой в ДТП погибли трое полицейских (фото) : GlavPost.Com 02:38
- В результате ДТП под Одессой погибли трое полицейских, еще один травмирован : World News 02:32
- Трое полицейских погибли в Одесской области. Видео : Лента новостей Одессы 02:13
- В Одесской области трое полицейских погибли в ДТП : 112.ua 01:30
- Участок трассы Одесса-Рени перекрыли в связи со смертельным ДТП с участием полицейских : Одесский Наблюдатель 01:05
- В Одесской области в ДТП погибли трое полицейских, еще один - госпитализирован : Бабель 00:45
- Под Одессой в ДТП погибли трое полицейских : Типичный Херсон 00:43
- В Одесской области в результате ДТП погибли трое полицейских, еще один - в больнице : ТСН.ua 00:32
- Трагическое ДТП с копами в Одесской области: Стали известны новые подробности : Depo 00:29
- Трое полицейских погибли в ДТП в Одесской области : Культурометр Одессы 00:19
- Смертельное ДТП в Одесской области: известны имена погибших полицейских : Антикор.com.ua 00:12
- В Одесской области в ДТП погибли трое полицейских : NewsWeek 00:07
- 23:58 / 13.08.2021 На трассе под Одессой в ДТП погибли сразу трое выскопоставленных чиновников полиции : Багнет 00:01
- Смертельное ДТП в Одесской области: известны имена погибших полицейских : 24 канал 00:00