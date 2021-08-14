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Трое полицейских погибли в Одесской области. Видео

Трое полицейских погибли в Одесской области. Видео (18)

Лента новостей Одессы 2021.08.14 02:13
Вчера, 23:40 Как передает Trassa E-95, Три офицера полиции погибли и один травмирован в ДТП на трассе Одесса - Рени. Служебный автомобиль сотрудников Управления уголовного розыска съехал в кювет в селе Заря, врезался в бетонную опору и перевернулся, - сообщила пресс-служба полиции. В аварии погибли 38-летний майор полиции Игорь Ольховский, 45-летний подполковник полиции Сергей Маковецкий и 26-летний капитан полиции
ПОЛИЦЕЙСКИЙ, КЮВЕТ, ЗАРЯ, ТАТАРБУНАРЫ, РОЗЫСК, КОМАНДИРОВКА, Маковецкий, Ольховский, Братинов, Одесса, Украина, Белгород
2021.08.14 (18)

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