Трое полицейских погибли в Одесской области. Видео (18)

Лента новостей Одессы 2021.08.14 02:13

Вчера, 23:40 Как передает Trassa E-95, Три офицера полиции погибли и один травмирован в ДТП на трассе Одесса - Рени. Служебный автомобиль сотрудников Управления уголовного розыска съехал в кювет в селе Заря, врезался в бетонную опору и перевернулся, - сообщила пресс-служба полиции. В аварии погибли 38-летний майор полиции Игорь Ольховский, 45-летний подполковник полиции Сергей Маковецкий и 26-летний капитан полиции