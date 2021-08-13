Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

13 августа 2021, пятница, 23:31 Зеленский ввел в действие решение СНБО о состоянии водных ресурсов

13 августа 2021, пятница, 23:31 Зеленский ввел в действие решение СНБО о состоянии водных ресурсов (8)

Українські Новини 2021.08.13 23:45
Антонина Соловьева Президент Владимир Зеленский. Фото: president Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о состоянии водных ресурсов. Об этом говорится в указе главы государства No357 от 13 августа, передают Українськi Новини. Решением поручено Кабинету Министров создать межведомственный координационный совет по вопросам водных ресурсов с участием представителей
РЕСУРС, ЗЕЛЕНСКИЙ, РЕШЕНИЕ, ДЕЙСТВИЕ, АЭРАЦИЯ, УКРАИНА, Зеленский, Киевводоканал, Украина, Киев, Япония
2021.08.14 (8)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021