13 августа 2021, пятница, 23:31 Зеленский ввел в действие решение СНБО о состоянии водных ресурсов (8)

2021.08.14 (8)2021.08.13 (21) →
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о водных ресурсах : ZN,UA 05:18
- Зеленский ввел в действие решение СНБО "О состоянии водных ресурсов Украины" : ПрессОрг24 01:42
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о водных ресурсах. Полный документ : Obozrevatel 01:16
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о водных ресурсах: что предлагается : ДнепрCity.net 00:33
- Водные ресурсы Украины: Какое решение СНБО ввел в действие Зеленский : Depo 00:29
- Решение СНБО по водным ресурсам ввели в действие : Вести.ua 00:16
- Специальным указом Зеленский поручил подготовить и направить официальные обращения к правительству Японии : RUpor.info 00:13
- Зеленский подписал решение СНБО касательно водных ресурсов : Слово і Діло 00:13