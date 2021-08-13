13 августа 2021, пятница, 23:31 Зеленский ввел в действие решение СНБО о состоянии водных ресурсов (8)

Українські Новини 2021.08.13 23:45

Антонина Соловьева Президент Владимир Зеленский. Фото: president Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о состоянии водных ресурсов. Об этом говорится в указе главы государства No357 от 13 августа, передают Українськi Новини. Решением поручено Кабинету Министров создать межведомственный координационный совет по вопросам водных ресурсов с участием представителей