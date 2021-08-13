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Под эгидой Евросоюза Украина отправляет военных в Боснию и Герцеговину

Под эгидой Евросоюза Украина отправляет военных в Боснию и Герцеговину (19)

Цензор.Нет 2021.08.13 21:32
Президент Владимир Зеленский подписал указ "О направлении национального персонала для участия Украины в операции ЕС" Алтея ". Как передает Цензор,НЕТ соответствующий указ No358 / 2021 от 13 августа опубликован на сайте главы государства. "Учитывая обязательства Украины как государства - члена Организации Объединенных Наций и партнера ассоциации с ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом,
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2021.08.14 (19)

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