Под эгидой Евросоюза Украина отправляет военных в Боснию и Герцеговину (19)

2021.08.14 (19)2021.08.13 (16) →
- Владимир Зеленский подписал указ об отправке украинских военных в Боснию и Герцеговину : Електронні Вісті 13:15
- Украина направит военных в миротворческую миссию в Боснии : Слово і Діло 13:13
- Украина поможет ЕС в Боснии и Герцеговине, направив на операцию... аж "до двух человек" : Телеграф.com.ua 11:44
- Украина поможет ЕС в Боснии и Герцеговине, направив на операцию... аж "до двух человек" : MY.UA 11:31
- Зеленский направил украинских солдат в Боснию : Lenta.ua 11:08
- Украина отправит миротворцев в Боснию и Герцеговину : Zerkalo.mk.ua 11:02
- В Боснию и Герцеговину направляются двое украинских миротворцев : Матриця свободи 10:31
- Двух человек в Боснию для участия в операции Алтея отправил Зеленский : 7Днів.info 10:06
- Украина отправит миротворцев в Боснию : 0432.in 09:00
- Украина отправит миротворцев в Боснию : Власти.нет 08:17
- Зеленский подписал указ об отправке украинских военных в Боснию и Герцеговину : ZN,UA 06:18
- Украина направит миротворцев в Боснию и Герцеговину - указ : Bigmir)net Новости 06:10
- Украина направит миротворцев в Боснию и Герцеговину - указ : MY.UA 06:01
- Украина направит своих военных для миротворческой миссии в Боснии и Герцоговине : УНИАН 02:32
- Зеленский отправит двух человек для участия в операции ЕС в Боснии и Герцеговине - указ : ДнепрCity.net 01:33
- Зеленский отправил двух человек в Боснию для участия в операции Алтея : Страна.ua 00:16
- 23:52 13.08.2021 Зеленский отправит двух человек для участия в операции ЕС в Боснии и Герцеговине - указ : Интерфакс-Україна 00:00