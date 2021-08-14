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Ученые бьют тревогу: июль оказался самым жарким месяцем за Земли за всю историю наблюдений

Ученые бьют тревогу: июль оказался самым жарким месяцем за Земли за всю историю наблюдений (19)

ТСН.ua 2021.08.14 05:32
Елена Кузьмич 05:21 24 Этот рекорд добавил тревоги разрушительному пути изменения климата на нашей планете. Ученые зафиксировали, что июль 2021 стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений. Об этом пишет nbcnews.com. Это сообщение появилось после того, как ООН опубликовала тревожный отчет о насущной угрозу изменения климата. Согласно данным, опубликованным американской Национальной администрацией
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2021.08.14 (19)

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