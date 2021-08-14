Ученые бьют тревогу: июль оказался самым жарким месяцем за Земли за всю историю наблюдений (19)

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- Июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю метеонаблюдений : Измаил вечерний 08:46
- Июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле : DailyUA 08:24
- Июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю метеонаблюдений : Новости N 08:11
- Июль этого года - самый жаркий месяц за всю историю : ПрессОрг24 07:42
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- Июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле : Bigmir)net Новости 04:10
- Июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле : MY.UA 04:01
- Июль 2021-го стал самым жарким месяцем из когда-либо фиксированных - ученые правительства США : Українська правда 02:11
- Июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю метеонаблюдений : Karachun.com.ua 00:47
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