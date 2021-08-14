"На внука": популярную в Украине схему развода пенсионеров заробитчане применили в Польше (25)

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- "На внука": украинцы старую схему решили испытать в Польше : Местные вести 13:18
- 14 августа, 2021, 13:03 В Польше разоблачили трех украинцев на выманиваемые денег у пенсионеров : Zik 13:17
- "На внука": популярную в Украине схему развода пенсионеров заробитчане применили в Польше : UAinfo 13:15
- Украинцы в Польше обманом выманивали деньги у пенсионеров. Теперь им грозит до 8 лет тюрьмы : Измаил вечерний 12:46
- В Польше задержали трех украинцев. Их подозревают в выманивании денег у пенсионеров : Гордон 11:36
- В Польше трое граждан Украины выманивали деньги у пенсионеров : Перший Незалежний 11:18
- Украинцы в Польше обманом выманивали деньги у пенсионеров. Теперь им грозит до 8 лет тюрьмы : Страна.ua 11:01
- 14 августа 2021, суббота, 10:24 В Польше трое украинцев выманивали деньги у пенсионеров. Им грозит до 8 лет тюрьмы : Українські Новини 10:45
- "На внука": популярную в Украине схему развода пенсионеров заробитчане применили в Польше : Апостроф 10:15
- "Ваш внук в беде" - украинцы добрались до польских пенсионеров и попались на мошенничестве : Gazeta.ua 10:06
- На внука: украинцы выманивали деньги у польских пенсионеров : 24 канал 09:00
- Украинцы выманивали деньги у польских пенсионеров. Им грозит до 8 лет тюрьмы : InternetUA 08:44
- Украинцы выманивали деньги у польских пенсионеров. Им грозит до 8 лет тюрьмы : MY.UA 08:31
- В Польше трое украинцев выманивали деньги у местных пенсионеров : Главное 08:06
- На внука: в Польше украинцы выманивали деньги у пенсионеров : Політична Думка 05:19
- На внука: в Польше украинцы выманивали деньги у пенсионеров : NewsMir.info 05:08
- На внука: в Польше украинцы выманивали деньги у пенсионеров : Bigmir)net Новости 04:40
- На внука: в Польше украинцы выманивали деньги у пенсионеров : MY.UA 04:31
- В Польше трое граждан Украины выманивали деньги у пенсионеров : 112.ua 03:30
- Украинцы обманывали в Польше пенсионеров и выманивали деньги: им "светит" до 8 лет заключения : ПрессОрг24 01:42
- Украинцы обманывали в Польше пенсионеров и выманивали деньги: им "светит" до 8 лет заключения : DailyUA 00:24
- Украинцы выманивали деньги у польских пенсионеров. Им грозит до 8 лет тюрьмы : Антикор.com.ua 00:11
- В Польше задержали украинцев, которые выманивали деньги у пенсионеров : КП в Украине 00:01