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"На внука": популярную в Украине схему развода пенсионеров заробитчане применили в Польше

"На внука": популярную в Украине схему развода пенсионеров заробитчане применили в Польше (25)

UAinfo 2021.08.14 13:15
14.08.2021, 13:00 Трое граждан Украины обвиняются в вымогательстве денег у польских пенсионеров в размере 90 тысяч злотых (более 600 тысяч гривен). Как сообщает Польское Радио, по данным правоохранителей, заробитчане для обмана пенсионеров использовали популярную в Украине схему развода "на внука", информирует UAINFO.org. Граждан Украины по обвинениям в вымогательстве денег на сумму в 90 тысяч
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2021.08.14 (25)

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