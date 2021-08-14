"На внука": популярную в Украине схему развода пенсионеров заробитчане применили в Польше (25)

UAinfo 2021.08.14 13:15

14.08.2021, 13:00 Трое граждан Украины обвиняются в вымогательстве денег у польских пенсионеров в размере 90 тысяч злотых (более 600 тысяч гривен). Как сообщает Польское Радио, по данным правоохранителей, заробитчане для обмана пенсионеров использовали популярную в Украине схему развода "на внука", информирует UAINFO.org. Граждан Украины по обвинениям в вымогательстве денег на сумму в 90 тысяч