В ДТП на Прикарпатье погибло два человека, есть пострадавшие (21)

Слово і Діло 2021.08.14 11:13

14 августа 2021, 10:55 В Ивано-Франковской области в ночь на субботу, 14 августа, в результате ДТП два человека погибли и три пострадали. Об этом сообщает местное управление ГСЧС. "14 августа в 03:15 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в области от дежурного полиции, поступило сообщение о том, что на автомобильной дороге государственного значения Мукачево-Львов произошло ДТП, и предварительно