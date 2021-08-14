В Украине проведут проверку предприятий, которые могут загрязнять водоемы (22)

Аргументы и Факты Украина 2021.08.14 18:09

Киев, 14 августа - АиФ-Украина. Государственная экологическая инспекция проведет по всей Украине внеплановые проверки предприятий, которые работают в прибрежно-защитных полосах водных объектов. Об этом заявил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный "В ближайшее время Госэкоинспекция должна начать проведение внеплановых проверок предприятий по всей Украине, которые осуществляют деятельность в