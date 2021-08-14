В Украине проведут проверку предприятий, которые могут загрязнять водоемы (22)

- В Украине проведут проверку предприятий, которые могут загрязнять водоемы : Аргументы и Факты Украина 18:09
- 14 августа, 2021, 17:10 Госэкоинспекция проверит в Украине предприятия, которые могут загрязнять воды : Zik 17:47
- В Украине проведут проверку предприятий, которые могут загрязнять водоемы : MY.UA 17:31
- Госэкоинспекция проверит предприятия, которые могут загрязнять воды : World News 17:31
- Экологическая инспекция проверит предприятия, которые могут загрязнять воду : УП: Економічна правда 17:04
- Госэкоинспекция анонсировала проверки наибольших загрязнителей водных ресурсов : БизнесЦензор 17:02
- 15:31 14 Авг 2021 В Украине проверят "крупнейших загрязнителей" водных ресурсов : Рубрика 16:32
- В Украине проверят предприятия, которые могут загрязнять воды : Перший Незалежний 15:18
- Сегодня 14:50 Госэкоинспекция внепланово проверит предприятия, которые могут загрязнять воды в Украине : Весь Харьков 15:10
- Госэкоинспекция внепланово проверит предприятия, которые могут загрязнять воды в Украине : АТН 15:01
- Госэкоинспекция внепланово проверит предприятия, которые могут загрязнять воды : Електронні Вісті 13:00
- Госэкоинспекция проверит предприятия, которые могут загрязнять воды : TK Media 12:46
- Госэкоинспекция проверит предприятия, которые могут загрязнять воды : 112.ua 12:30
- Август, 14 в 11:56 В Украине начинают внепланово проверять предприятия, которые могут загрязнять воду : ICTV Факти 12:07
- Экоинспекция проверит предприятия, которые могут загрязнять воды : Kramatorsk.info 11:52
- Госэкоинспекция Украины проверит крупнейших загрязнителей водных объектов : Hubs 11:40
- Госэкоинспекция внепланово проверит предприятия, которые могут загрязнять воды : УНИАН 11:32
- Экоинспекция проверит предприятия, которые могут загрязнять воды : Українська правда 10:41
- Госэкоинспекция проверит предприятия в прибрежно-защитных полосах и крупнейших загрязнителей водных объектов : Znaj.ua 10:17
- 10:02 14.08.2021 Госэкоинспекция Украины внепланово проверит крупнейших загрязнителей водных объектов : Интерфакс-Україна 10:15
- Госэкоинспекция проверит предприятия в прибрежно-защитных полосах и крупнейших загрязнителей водных объектов : Стена 10:15
- Госэкоинспекция совершит проверку предприятий в прибрежно-защитных полосах и самых крупных загрязнителей водных объектов : Politeka 10:11