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ФСБ в оккупированном Крыму собирает личные данные о школьниках, - правозащитники (23)

Вечерние Вести 2021.08.14 13:59
14.08.2021, 13:04 В оккупированной Керчи "управление образования" собирает личные данные о несовершеннолетних для ФСБ РФ. Речь идет о детях от 12 лет. Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа". По требованию "начальника управления образования" директора школ передали данные, куда входили имя, фамилия, отчество, число, месяц, год рождения и номер мобильного телефона всех учеников от 12 до 17 лет.
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