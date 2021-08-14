ФСБ в оккупированном Крыму собирает личные данные о школьниках, - правозащитники (23)

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- ФСБ в оккупированном Крыму собирает личные данные о школьниках - правозащитники : World News 17:32
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- ФСБ в оккупированном Крыму собирает личные данные о школьниках - правозащитники : TK Media 14:46
- 14:16 14.08.2021 Правозащитники: ФСБ в Крыму собирает личные данные о школьниках : Петр и Мазепа 14:41
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- ФСБ в оккупированном Крыму собирает личные данные о школьниках : 24 канал 14:30
- ФСБ в оккупированном Крыму собирает личные данные о школьниках, - правозащитники : Вечерние Вести 13:59
- Личные данные школьников собирает ФСБ в оккупированном Крыму, - правозащитники : Телеканал "Дом" 13:47
- ФСБ РФ в Керчи собирает личные данные школьников : Центр журналистских расследований 13:46
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- ФСБ в оккупированном Крыму заставляет учителей собирать данные о детях : DailyUA 13:24
- ФСБ РФ в оккупированной Керчи собирает личные данные школьников : ZN,UA 13:18
- В оккупированном Крыму ФСБ собирает личные данные о школьниках : Слово і Діло 13:13
- Оккупанты в Крыму собирают для ФСБ личные данные школьников : Gazeta.ua 13:06
- ФСБ в оккупированном Крыму заставляет учителей собирать данные о детях : Українські національні новини 13:02
- В Крыму ФСБ собирает личные данные школьников : Bigmir)net Новости 12:40
- ФСБ РФ в оккупированной Керчи собирает личные данные о школьниках, - "Крымская правозащитная группа" : Цензор.Нет 12:32
- ФСБ в оккупированном Крыму собирает личные данные о школьниках, - правозащитники : РБК-Україна 11:46